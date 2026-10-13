El Galatasaray y el Barcelona están listos para enfrentarse en la máxima competición continental, un torneo en el que, tal y como están jugando, los azulgranas están entre los claros favoritos para ganar la Orejona. Pero antes de pensar en llegar a la final del Metropolitano tendrán que ir sorteando estos duelos que no son nada sencillos y es por ello que tendrán Lamine Yamal y compañía tendrán que darlo todo para salir victoriosos del Ali Sami Yen. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo este duelo de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League.

Galatasaray – Barcelona de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Barcelona viaja a Turquía para enfrentarse al Galatasaray y jugar el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Los de Hansi Flick siguen atravesando un momento dulce y después de haber goleado en su debut en esta edición de la máxima competición continental al Feyenoord por 5-1 esperan poder sumar un nuevo triunfo ante un combinado otomano que perdió en la primera fecha. La UEFA ha programado este apasionante duelo para este martes 13 de octubre y ha fijado el choque de los culés en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que se espera puntualidad en el Ali Sami Yen.

Dónde ver en directo gratis el Galatasaray – Barcelona de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de las tres competiciones continentales fue Movistar+. El Galatasaray – Barcelona correspondiente a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones 2, así que no será retransmitido gratis ni en abierto por TV. Los clientes de este operador van a poder ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Ali Sami Yen, pero para ello tendrán que descargarse la aplicación en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda durante la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League, donde prestaremos especial atención a los equipos españoles. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Galatasaray – Barcelona desde una hora y media antes del inicio del choque. Cuando se escuche el pitido final en el Ali Sami Yen publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en el país otomano con los protagonistas.

Dónde escuchar por radio en directo el Galatasaray – Barcelona

Todos aquellos hinchas del cuadro azulgrana y los amantes de las competiciones europeas en general que no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Galatasaray – Barcelona para contar el minuto a minuto de lo que suceda en Turquía.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Galatasaray – Barcelona?

El Estadio Ali Sami Yen, situado en la ciudad turca de Estambul, será el campo donde se disputará este vibrante Galatasaray – Barcelona que cayó en la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Este campo fue inaugurado en 2011 y popularmente se le conoce como El infierno turco. Tiene capacidad para recibir a algo más de 52.000 espectadores y se espera que se viva un ambientazo este martes en la visita de los culés.

La UEFA ha designado al árbitro italiano Marco Guida para que imparta justicia en este frenético Galatasaray – Barcelona de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Marco di Bello será el encargado del VAR, por lo que revisará todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de que lo considere oportuno, avisar a su compañero y recomendarle a su compañero que se acerque a la banda del Ali Sami Yen a analizar la acción en cuestión.