Pepe Torres, sparring de Topuria, analiza la pelea contra Holloway: «Lo va a mandar a dormir»

«Entrenar con él es un lujo. He estado en todos los training camps, aunque obviamente he aportado menos a él que lo que él me ha aportado a mí», explica a OKDIARIO Pepe Torres. Al alicantino, de 28 años, no se le borra la sonrisa del rostro durante toda la conversación con este medio. Es alegre y cercano. Sus respuestas rezuman humildad, sacrifico y constancia. Cualidades que le ha transmitido Ilia Topuria, su mentor.

«Lo conozco desde 2016. Siempre me ha acogido debajo de su ala. Me ha enseñado muchas cosas, sobre todo su mentalidad. Nunca ha cambiado desde el primer día que le conocí.», relata Pepe Torres sobre su relación con El Matador. Ambos han crecido de la mano en el Climent Club de Alicante. «Ha hecho muchas cosas por mí», desvela.

«Además de dejarme participar en todos sus training camps, me ha llevado de viaje. En el último, cuando ganó el cinturón, no estuve porque yo tenía una pelea y me estaba preparando. Me dijo ‘si quieres venir, te puedes venir’, pero preferí quedarme porque me estaba preparando para pelear. Me ha llevado siempre con él a todos los lados. Es un detalle brutal que te dejen acompañar al campeón del mundo a todos los lados», asegura Pepe.

El alicantino ha participado en todos los campamentos. En el más reciente, el realizado para la defensa del cinturón ante Holloway, Pepe recibió la invitación de Ilia, pero no pudo asistir. Desde la distancia vibrará con la pelea. Lo hará con un grupo reducido de amigos y en un ambiente íntimo para paliar los nervios que le genera verlo con mucha gente.

«Ilia va a ir a noquearlo. Por supuesto que lo va a ir a hacer, ya te lo digo yo. Nadie ha noquedo nunca a Holloway porque pega tan fuerte como Ilia. Y lo digo por experiencia propia de cuando he hecho de sparring con él. Lo va a sentar, lo va a poner a dormir», augura. Max Holloway es una leyenda viva de las MMA.

El estadounidense tendrá en el Etihad Arena un duelo exigente, a la altura de su legendaria trayectoria. «Va a suceder», recalca Pepe Torres cada vez que este medio le pregunta por la pelea entre Ilia y Max. «Puede ser en el primero o en el segundo asalto, depende de cuánto corra Holloway, pero lo va a cazar, seguro. Predije lo que sucedería con Volkanovski y la gente dudaba de mí. Esto va a ser lo mismo», afirma Torres.

Pepe es un alumno aventajado de Ilia. Apodado como El sabor de la ciudad, el alicantino pelea para llegar a la UFC. «Es mi objetivo. Hay que seguir peleando hasta que llegue la llamada. El plan sigue siendo el mismo: pelear, ganar, entrenar y mejorar. Hay mucho nivel en España y en Europa. Hay que seguir peleando».

El propio Topuria confía en que suceda. «Antes de él ser campeón de la UFC me dijo que yo iba a llegar. ‘Sigue trabajando como lo estás haciendo que tu momento va a llegar’, me dijo». Pepe ha compartido octógono con Ilia. Es una voz autorizada para hablar sobre el desempeño del hispano-georgiano.

«Es un amor de persona y buena gente. Ayuda un montón en el gimnasio, nos ayuda a todos, a los que estamos creciendo poco a poco. Es una gran persona. Hemos hecho muchos sparrings Topuria y yo. No te sabría decir cuántas exactamente, pero muchos. Muchos training cups antes de que entrase en la UFC y cuando entró en la UFC también. Por eso sé que va a mandar a dormir a Holloway», augura. Pepe seguirá peleando por entrar en UFC. Ilia, su mentor, por retener el cinturón de la división.