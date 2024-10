Peñistas del atlético renuncian a sus entradas fuera de casa como medida de protesta

El bloqueo de la directiva del Atlético a los abonados de la grada de animación, a los que no venderán entradas para los cinco próximos partidos oficiales fuera de casa, ha provocado una oleada de indignación entre gran parte de la afición rojiblanca, hasta el punto de que en las últimas horas, tal y como ha podido saber OKDIARIO, se están produciendo anulaciones de aficionados que no pertenecen a esa zona, y que sí tenían reservada una localidad para el próximo encuentro lejos del Metropolitano, ante el Betis en Sevilla, como medida de protesta por una decisión que no entienden.

#OTODOSONINGUNO es la etiqueta que está circulando desde ayer en las redes sociales, a través de la que se anima a los aficionados que sí tienen entrada a que procedan a devolverla. «Orgullosos de todos los socios de nuestra peña que no son de la grada de animación que están rechazando la entrada para viajar y que se solidarizan con todos los que han sido sancionados por el Atlético de Madrid injustamente los cinco próximos partidos», ha publicado en X la Peña Atlético Adictos ATM P-13. Es sólo un ejemplo, pero hay muchos más con una actitud semejante.

🇦🇹 ORGULLOSOS de TODOS los socios de nuestra peña que no son de la Grada de Animación que están rechazando la entrada para viajar y que se solidarizan con todos los que han sido sancionados por el @atleticodemadrid injustamente los próximos cinco partidos. 🇦🇹 #TODOSONINGUNO pic.twitter.com/04GvCwoZlm

— Peña Atlética Adictos ATM P-13 (@Adictosatmp13) October 17, 2024

El Atlético admitió en su comunicado que sabía que con su medida de bloqueo iban a pagar justos por pecadores. Incluso así, siguió adelante: «Somos conscientes de que esta medida es injusta para muchos socios ubicados en dicha zona del estadio que se han comportado correctamente y en este caso te pedimos disculpas. Pero, como hemos indicado, se trata de una situación de enorme gravedad».

El club está ahora preocupado por la respuesta del estadio -todo- el próximo domingo ante el Leganés, en el día además en el que se estrena la nueva denominación del Metropolitano. Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo van a tener que someterse al juicio sumarísimo de una grada que, mayoritariamente, cree que el club no ha actuado correctamente. Sin duda serán 90 minutos de mucha tensión, sobre todo si el resultado no se decanta a favor de manera inmediata.