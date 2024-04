El encuentro entre el Chelsea y el Everton de la Premier League que se disputó en Stamford Bridge y que acabó con goleada local por 6-0, dejó una secuencia de las que se ven en ocasiones contadas y que se asemejan más a lo que se puede esperar de un patio de recreo que de una plantilla de jugadores de élite. Corría el minuto 60 de encuentro y el marcador reflejaba un cómo 4-0 para los ‘blues’, de los cuales Cole Palmer había sido autor de tres. En ese momento, el colegiado del partido señala penalti a favor de los de Pochettino y entonces comienza el show.

El primer jugador del Chelsea que deja clara su intención de patear el esférico es Madueke, que se adueña del balón y se dirige al punto de penalti. Acto seguido, Nico Jackson, ex delantero del Villarreal, comienza a perseguirle reclamando su derecho a lanzar desde los once metros. Todo de una manera muy airada, discutiendo entre ellos, de forma que no pasó desapercibido ni siquiera para sus propios compañeros.

Y entonces aparece el tercero en discordia. Cole Palmer, que ya había registrado un hat-trick en su cuenta particular, quería el cuarto y esperó en el punto de penalti para acabar con la escena y ser él el encargado de intentar poner el quinto tanto en el marcador. El británico contó con la ayuda de su compatriota, Conor Gallagher, que también intervino para acabar con la vergonzosa escena. Una vez el balón ya estaba en los dominios de Palmer, Jackson volvió a aparecer para negarle el lanzamiento, a lo que el británico respondió con un empujón sobre el delantero.

¡QUÉ IMAGEN EN EL CHELSEA! 😮 Madueke y Nico Jackson… ¡peleando por un penalti que acaba lanzando Palmer para lograr un póker! #PremierLeagueDAZN ⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/kAitzlNjKS — DAZN España (@DAZN_ES) April 15, 2024

La experiencia de Thiago Silva sirvió para calmar un poco las aguas y que los empujones y los ostensibles gestos de desaprobación de unos y otros no llegaran a más. Mientras, Mauricio Pochettino, observaba incrédulo desde la distancia la escena de los suyos. Finalmente, Palmer fue el encargado de lanzar y de marcar, consiguiendo su particular póker de goles y erigiéndose líder de la noche blue. Tanto Madueke como Jackson acudieron a dedicar una fría felicitación a su compañero.

Pochettino confirmó a Palmer

Ya en sala de prensa, el entrenador argentino mostró su enfado por lo ocurrido. «Se lo dije a los jugadores, tuvimos una reunión con todo el personal y estuvimos hablando sobre el incidente. No podemos comportarnos de esta manera. Les dije que esta es la última vez que acepto este tipo de comportamiento. Esto no es una broma», relató el técnico.

«Nos comportamos como niños. Les he dejado claro a los jugadores, y también lo hago a través de ustedes para los aficionados, que Cole Palmer es la primera opción para tirar un penalti. Si quiere dárselo a otro puede hacerlo, pero no de esta manera, es una situación triste la que sucedió y no puede volver a pasar», zanjó Pochettino.

El goleador de la noche también quiso dar su versión de lo ocurrido y reafirmó las palabras de su entrenador. «Otros jugadores querían lanzar el penalti, lo cual es comprensible con 4-0. Pero yo soy el lanzador y lo ejecuté. Quizás fue un poco exagerado, todos quieren ganar y ayudar. Nos reímos y bromeamos al respecto, pero el jefe ya nos ha advertido», reconoció el joven jugador británico.