El Liverpool se la pega en Anfield y pierde el liderato de la Premier en favor del Manchester City

El Liverpool no ha podido superar el drama vivido el pasado jueves en la Europa League y, tras la debacle por 0-3 contra el Atalanta, ha vuelto a perder en casa, esta vez frente al Crystal Palace. El conjunto red se deja tres puntos de oro en Anfield, después de perder por 0-1 frente al equipo londinense, perdiendo el liderato –que compartía con el Arsenal– en favor del Manchester City y a la espera de que los gunners jueguen frente al Aston Villa.

El equipo de Jurgen Klopp cayó en casa frente a un Palace que se adelantó en la primera parte con un gol de Eberechi Eze. Lo hicieron en el minuto 14 de partido, después de una gran jugada coral que terminó desmembrando a la defensa del Liverpool y superando a Alisson Becker. Las águilas pudieron ampliar su diferencia antes del descanso, pero el partido llegó más que abierto a la segunda parte.

A pesar de la reacción de los de Anfield, el marcador no se volvió. Y no fue porque faltasen oportunidades para los hombres de Klopp. Sin embargo, les faltó muchísima puntería para batir a Henderson, que acabó siendo salvador. El ex del United fue infranqueable bajo palos y terminó permitiendo la victoria de los suyos, que da más emoción si cabe a una Premier League en la que todo está por decidir a falta de seis jornadas para el final.

A pesar de caer en los cuartos de la Europa League ante el Atalanta por 0-3, Klopp no especulaba pensando en la remontada y salía con todo en busca de una victoria fundamental para poder mantenerse en lo más alto de la Liga. Salió con casi todo, salvo Arnold o Elliott. Estaban sobre el césped Van Dijk, Mac Allister, Salah, Luis Díaz o Darwin Núñez, pero fueron insuficientes para lograr el triunfo ante un inspirado Palace que, prácticamente, certifica su permanencia una temporada más entre los 20 mejores de Inglaterra.

El City lidera la Premier, a la espera del Arsenal

La victoria del City por 5-1 ante el Luton en casa, ha hecho que los de Guardiola se sitúen en primera posición de manera momentánea. Estaban obligados a ganar antes de recibir la visita del Real Madrid en Champions si querían mantenerse más que vivos en la batalla por la Premier League. Recibían al recién ascendido Luton Town, que además está en puestos de descenso para regresar al Championship, y no fallaron.

Los skyblues se adelantaron con un gol de Hashioka en propia portería, mientras que confirmarían su arrolladora victoria en la segunda mitad. Fue entonces cuando aparecieron Kovacic, Haaland, Doku y Gvardiol para hacer el resto de los goles, mientras que Barkley hacía el único tanto de los hatters.

La victoria permite a los vigentes campeones asaltar el liderato a la espera de lo que haga el Arsenal, que se la juega frente al Villa. En caso de derrota de los gunners en el Emirates, los de Guardiola dependerán de sí mismos para llevarse una nueva Liga, puesto que aventajarán en dos puntos a sus principales rivales en la lucha por el título a falta de seis partidos para el final.