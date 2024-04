El punto débil del Manchester City que deberá aprovechar el Real Madrid: un gol cada dos tiros

El Manchester City también es humano y tiene sus puntos débiles, como todos los equipos. Esto lo pudo comprobar el Real Madrid la semana pasada en la ida de los cuartos de final disputada en el Santiago Bernabéu. Los blancos le hicieron tres goles a los de Guardiola y pudieron anotar muchos más. El cuadro citizen ya lleva cuatro partidos consecutivos sin poder dejar la portería a cero. Han recibido 7 goles con solamente 14 disparos a puerta recibidos.

Con estos datos en la mano, el Manchester City ha recibido un gol cada dos disparos a portería en los últimos cuatro encuentros del cuadro citizen. Tres de ellos de Premier League y el otro de Champions League contra los blancos. Unos datos que demuestran dos aspectos claves de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Etihad Stadium. La primera es que al Manchester City se le puede meter mano. La segunda es que contra los de Guardiola es clave disparar todo lo posible a portería.

En los últimos cuatro encuentros del Manchester City contra Aston Villa, Crystal Palace, Real Madrid y Luton, los de Pep Guardiola no han logrado dejar su portería a cero. El pasado sábado golearon al Luton con cinco dianas, pero no pudieron impedir el gol del cuadro rival en los últimos minutos tras una horrible salida de balón de Nunes. No le tuvo que hacer mucha gracia ese tanto al técnico catalán.

Pero el tremendo dato del Luton es que logró hacerle un gol al Manchester City en el Etihad Stadium con solamente dos disparos puerta. Es decir, el 50% de los disparos a puerta del Luton contra los de Guardiola el pasado sábado terminaron en gol. Lo mismo le pasó al City en Selhurst Park contra el Crystal Palace el fin de semana pasado. El cuadro londinense le hizo dos goles con solamente cuatro disparos a puerta.

El Manchester City no cierra la puerta

Frente al Aston Villa, el Manchester City recibió un gol de los de Unai Emery con solamente tres disparos a puerta recibidos. Y en el Santiago Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la Champions League, los citizens encajaron tres goles con cinco disparos a portería del cuadro madridista. En total, en los últimos encuentros, el City ha recibido siete goles con 14 disparos a portería recibidos. Por cada dos disparos a puerta que reciben los de Guardiola, los citizens reciben una diana. Un dato más que sorprendente.

También es cierto que en esos cuatro encuentros, el Manchester City ha anotado la friolera de 16 goles a favor. Los de Pep Guardiola le metieron cinco al Luton, cuatro al Aston Villa y cuatro al Crystal Palace en sus últimos tres encuentros de Premier Legue. Contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, los citizens anotaron otros tres goles. Los de Carlo Ancelotti, el próximo miércoles, son conscientes de su potencial para marcar en el Etihad. Pero también tendrá que defender a su máximo nivel para encajar lo menos posible en un partido que se presenta espectacular como hace una semana.