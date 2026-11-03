Paco Jémez no dura ni dos meses en Marruecos: destituido en el Raja Casablanca

El Raja de Casablanca anunció el lunes la destitución de Paco Jémez tras dos meses en el cargo y la disputa de seis partidos de liga. El equipo de Marruecos anunció en un comunicado que tomó la decisión debido a que los resultados y la calidad del juego «no estaban a la altura de las expectativas». El entrenador español solo pudo conseguir una victoria en una aventura marroquí que ha finalizado antes de lo esperado.

La aventura en Marruecos de Paco Jémez sólo ha durado dos meses y apenas seis partidos, en los que sólo ha podido conseguir una victoria en el campeonato marroquí Botola Pro. El Raja de Casablanca anunció a última hora del lunes en un comunicado la destitución del entrenador español por no cumplir con las expectativas a nivel de juego y resultados.

El club de Marruecos informó que había tomado esta decisión «tras una evaluación exhaustiva» de la situación deportiva del equipo y que los resultados obtenidos y la calidad del juego «no estaban a la altura de las expectativas». «Tras estudiar y evaluar la etapa anterior, la comisión deportiva (…) consideró que introducir un cambio al frente del cuerpo técnico se había convertido en una necesidad para dar un nuevo impulso al equipo», informó el club sobre la etapa de un Paco Jémez en Marruecos que se resume en una victoria y cuatro partidos sin ganar hasta su destitución.

«El Raja Club Athletic anuncia su decisión de poner fin a su relación contractual con el entrenador del primer equipo. Esta decisión llega tras una evaluación exhaustiva de la situación deportiva del equipo, ya que los resultados obtenidos, la calidad del juego y el nivel de evolución general del equipo no han estado a la altura de las expectativas y los objetivos deportivos establecidos por el club», dice el comunicado del club de Marruecos.

Adiós a Paco Jémez y suena Mendilibar

Con esto se acaba la corta etapa de Paco Jémez en Marruecos, país al que llegó después de finalizar su etapa como entrenador asistente de Nuno en el West Ham, que acabó con el descenso a la segunda división inglesa del club inglés. Después de intentar obrar el milagro de la permanencia, el entrenador español firmó por el Raja de Casablanca, donde no ha podido cumplir con las expectativas generadas por el club.

Ahora, uno de los nombres que suena para asumir en el Raja de Casablanca es José Luis Mendilibar, que está en el paro después de finalizar su exitosa etapa en el Olympiakos.