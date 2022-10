Se acerca enero, fecha donde se abrirá el mercado de fichajes invernal y Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores que seguramente protagonice los mayores rumores y agite este mercado después del Mundial de Qatar. Es evidente que el futbolista portugués desea salir del Manchester United como ya lo quiso el pasado mercado de verano y hay diferentes clubes encima de la mesa. Uno de los que más se ha hablado es el Nápoles, pero su director general Cristiano Giuntoli ha acallado estos rumores de forma tajante.

«No ficharemos a ningún jugador en enero. No necesitamos cambiar nada en este equipo», informó el director del club italiano. Y es que las desavenencias entre Cristiano Ronaldo y Ten Hag han precipitado el deseo del jugador de abandonar Mánchester. El pasado fin de semana, el delantero de 37 años estuvo en la grada ante el Chelsea por el feo gesto de abandonar el partido frente al Tottenham en el minuto 90 al no ser elegido por su entrenador para entrar al campo.

El Nápoles es uno de los equipos más en forma del continente europeo. Los de Luciano Spalleti encadenan 12 victorias en sus últimos 12 encuentros en todas las competiciones y no pierden en partido oficial desde el pasado mes de abril. El equipo italiano es líder en solitario de la Serie A y ha logrado la clasificación a los octavos de final de la Champions League de manera solvente. El conjunto napolitano fue otro de los equipos a los que se le vinculó el pasado verano a Cristiano Ronaldo, pero finalmente no se dio esa oportunidad.

Giuntoli, en palabras para DAZN, habló sobre la posibilidad de que el futbolista luso llegase a la entidad napolitana a partir del mes de enero, pero no dudo en ser claro al respecto: «Estamos muy bien y no tenemos previsto ningún fichaje, a día de hoy”, zanjó sobre esa posibilidad. Según se viene rumoreando en los últimos días, la familia Glazer estaría dispuesta a dejar marchar a coste cero al ex del Real Madrid tras la celebración del Mundial.