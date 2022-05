«Es una derrota fácil de digerir». Así analizaba Rafael Nadal su primer fallo con Carlos Alcaraz, que le venció en cuartos de final del Mutua Madrid Open después de una rocambolesca batalla entre ambos. Corto de preparación, como llevaba advirtiendo toda la semana, Rafa se despide de la capital con sensaciones esperadas y que no hacen otra cosa que provocar su insistencia en un objetivo que también aparece como sueño y que le transporta a París, donde desea luchar por su decimocuarto Roland Garros al 100% de sus posibilidades.

Nadal finalizó el encuentro ante Alcaraz, en el que se le vio frustrado en los últimos juegos en pista, y caminó hacia la sala de prensa de la Caja Mágica, en la que atendió a los medios y mostró suma tranquilidad en sus palabras. Las menciones, directa e indirectamente, no iban hacia el torneo del que acababa de ser eliminado sino hacia un sueño, el que quiere volver a vivir en Roland Garros.

«Sé cómo va el proceso, honestamente no pienso demasiado como estaba o estaré en unas semanas, quiero seguir mi camino, tengo semanas adelante en las que practicar en condiciones más similares a París», comentaba Rafa, dando más pistas en su declaración siguiente. «Mi único sueño es estar en Paris suficientemente sano y competitivo para competir a mi mejor nivel».

Todo lo que rodea los pensamientos de Nadal gira en torno a Roland Garros, el gran torneo de la temporada de tierra, de su trayectoria y el primero en el que cree que puede llegar a tope tras una lesión que le ha invalidado durante mes y medio. En la comparecencia de este viernes, Rafa también desveló que su intención no era debutar en Madrid, un torneo muy complicado por la altura y diferente a lo que se encontrará en París. En ese camino hacia la gloria en la capital francesa, el manacorí había elegido Estoril, una semana antes, por su condición de ATP 250 –más asequible– y de tierra a nivel de mar –similar a Roland Garros–. «Quería llegar en Estoril, un 250 nivel de mar pero no pude, no llegaba y no me podía arriesgar».

Roma, última prueba

Rafa, salvo sorpresa de última hora, disputará en el Masters 1000 de Roma, el torneo más similar a Roland Garros de su particular gira de tierra. Los cuartos de final de Madrid se toman como referencia y a buen seguro que el balear intentará competir por el título aún manteniendo un ojo en su objetivo principal. En su debut, Nadal se medirá al ganador del duelo entre John Isner y un jugador proveniente de la previa y en el horizonte cuenta con potenciales partidos con Ruud, en cuartos y Novak Djokovic en semifinales. La Ciudad Eterna será una nueva prueba para ver las posibilidades de una leyenda que mantiene vivo su sueño… de conquistar París por decimocuarta vez.