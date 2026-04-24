Nace AIF, el nuevo sindicato mundial para una defensa integral de los futbolistas

La Asociación Internacional de Futbolistas (AIF), promovida por David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, surge con la finalidad de proteger de forma global los derechos de los jugadores y jugadoras, así como de impulsar mejores condiciones tanto en el ámbito profesional como en el personal, colocando al colectivo en el eje del ecosistema futbolístico.

Con vocación internacional, la AIF pretende consolidarse como el sindicato de referencia a nivel mundial, respaldado ya por más de 30.000 futbolistas que integran la organización.

La estructura del nuevo sindicato está liderada por Aganzo como presidente. El cargo de secretario general lo ocupa Álvaro Ortiz, representante de la Asociación Mexicana de Futbolistas. Como vicepresidentes figuran Rinaldo José Zaffani Martorelli, del Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, y Lucien W. Valloni, de la Asociación Suiza de Jugadores de Fútbol.

Durante la presentación oficial en Madrid, Aganzo afirmó que «la voz del futbolista está apagada», motivo por el cual nace esta entidad con un modelo que sitúa a los jugadores en el centro, basado en la transparencia y con capacidad de interlocución directa con organismos como la FIFA, la CONCACAF o la Unión Europea.

El presidente también advirtió que los futbolistas están perdiendo peso, derechos y garantías. En este sentido, subrayó que el sindicato trabajará para mejorar el fondo de garantía de la FIFA, ya que actualmente no cubre adecuadamente a muchos jugadores que han sufrido impagos. Además, destacó que la cercanía, la transparencia y la defensa de los derechos serán los pilares fundamentales de la organización, junto con la importancia de impulsar convenios colectivos.

Aganzo explicó que sindicatos de África, Europa, Sudamérica y Norteamérica ya han mostrado su intención de sumarse al proyecto. Asimismo, puso como ejemplo la falta de protagonismo del futbolista en decisiones relevantes, como el intento de disputar un partido en Miami sin contar con ellos.

Finalmente, remarcó que la creación de este sindicato responde a una cuestión ética, con el objetivo de dejar a las futuras generaciones un fútbol con mejores condiciones.