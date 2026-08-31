Munar sobrevive al partido más surrealista del US Open con una remontada épica: «Ha pasado de todo»

Llegado el último set, Atmane brama y tuerce el gesto. El partido ante Munar se ha extendido hasta casi las cinco horas y su cuerpo comienza a decir basta. Atmane se niega a ello y saca el conejo de su chistera. Se duele de la rodilla para que el árbitro entienda que su integridad está en peligro y pueda dar luz verde a la entrada del fisioterapeuta. Munar se quejó por ello. Y el sanitario en cuestión se negó a aplicar el tratamiento. Así fue el final de un partido en el que el español remontó (6-7, 3-6, 6-1, 7-6, 7-5) dos sets de desventaja y accedió a segunda ronda.

«Vengo de meses con muy poca preparación y con falta de sentirme tenista en el día a día. Después ha pasado de todo. He empezado relativamente bien, luego he jugado mal y, durante todo el periodo de los calambres, uno no sabe en qué situación se encuentra. Después se recupera, vuelve a subir el nivel y es difícil adaptarse porque entras en una situación de tensión inesperada. Al final, por mi parte, creo que ha sido muy bueno. Hay que sacar las cosas positivas. Obviamente, tengo que mejorar muchísimo, pero hoy es un paso adelante muy grande», explicó Munar a un reducido grupo de periodistas españoles desplazados, entre los que se encontraba OKDIARIO.

Venía Munar de penurias tenísticas. De lesiones que han mitigado sus horas en pista y de resultados cortos más allá de sus dos victorias consecutivas en Wimbledon. Necesita un chute de alegría. «Ganar siempre es ganar. Se me ha hecho muy largo este año. Me ha costado un montón. Ha sido importante el trabajo de todo mi equipo, en especial de mi mujer, que también es mi fisio. Me ha sostenido muy bien en momentos de dificultad. Estuve a punto de no jugar aquí y prácticamente de aparcar el año hasta el siguiente. Por suerte, no tomé esa decisión. Lo que esto me da es ilusión para mañana levantarme, recuperarme y seguir haciendo cosas», añadió Munar.

Carreño despierta del sueño americano

Munar se sumó al triunfo vespertino de Dani Mérida. El pleno de triunfos españoles hubiera cristalizado de no ser por la eliminación prematura de Carreño, doble semifinalista en 2017 y 2020 y que no pudo ante el checo Jiri Lehecka, decimoctavo cabeza de serie y que batió al asturiano en cuatro mangas por 6-1, 7-6(5), 4-6, 6-2. El asturiano pagó su mal inicio y el no sacar partido a dos bolas de set con 6-5 en el segundo set.