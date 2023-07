Muere de forma trágica a los 30 años el fisioculturista Jo Lindner

El fisioculturista alemán Jo Lindner ha muerto a los 30 años por un repentino aneurisma. Falleció en los brazos de su novia Nicha. El deportista era un referente de su disciplina con casi 9 millones de seguidores en redes sociales, que han llorado su trágica muerte.

La disciplina del deportista alemán lo había convertido en un hito para todos los que aspiran a ser culturistas. El físico de Jo Lindner ha sido admirado por todos sus seguidores. El deportista confesó que usaba esteroides y que había desarrollado ginecomastia, una enfermedad causante de agrandar los tejidos mamarios y quemar los pezones. Además, esta enfermedad produce una deformidad de carácter estético que provoca alteraciones psicológicas en quien la sufre.

«Estaba en mis brazos… Esto está pasando demasiado rápido… Hace tres días me dijo que le dolía el cuello, pero no nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde. Era la persona más asombrosa e increíble de este mundo. Creía en todos, especialmente en mí, que podía ser mejor y ser alguien en este mundo. Trabajó mucho para estar motivado, aunque a veces no sentía tanta motivación. Pero él no podía descansar o rendirse por sus fans, porque sabía que 8 millones de personas necesitaban esto de él», afirmó la pareja de Lindner en sus redes sociales.

Su pareja, una fisioculturista tailandesa, afirmó que la causa de la muerte podría haber sido una afección ligada al ensanchamiento anormal de las paredes de una arteria. Jo Lindner avisaba en sus redes sociales del riesgo de consumir asteroides pocos días antes de su fallecimiento: «Cuando perdí mis ganancias porque dejé todo durante 1 año no pude recuperar mis propios niveles de testosterona, así que volví a un tratamiento hormonal. Confía en mí, traté de parar, pero ten en cuenta que podría tener efectos a largo plazo en tu vida. Esta publicación debe mostrar que, incluso de forma natural, puedes lucir increíble y ¡solo necesitas ponerte en forma!».