Muere el atleta David Parrish en una carrera en la que recaudaba fondos por un amigo también fallecido

Luto en Escocia, especialmente en el mundo del deporte. El ultrafondista David Parrish falleció este sábado mientras intentaba batir el récord del exigente recorrido del Cape Wrath Trail, una de las rutas más duras del Reino Unido, que ya ganó en 2023 y en la que contaba con el segundo mejor tiempo de la historia. Un David Parrish que trataba de completar en el menor tiempo posible los 376 kilómetros que separan Fort William de Cape Wrath, pero en esta ocasión tenía también un componente solidario.

El corredor buscaba recaudar fondos para financiar rescates de montaña en Escocia en memoria de su amigo Luke Ireland, fallecido en 2014 por hipotermia durante una carrera en la montaña. El atleta , natural de Dumfries y ex miembro de los Royal Marines, fue hallado sin vida por la noche en una zona montañosa remota de Kintail, en el noroeste de las Highlands escocesas y la policía escocesa confirmó que no existen circunstancias sospechosas en su muerte.

El trail, deporte con riesgo

Un hombre de 52 años murió hace un tiempo tras sufrir un repentino desmayo mientras participaba en la carrera de trail Villa de Maqueda en el municipio toledano. El aviso se realizó tras sufrir el corredor un desvanecimiento mientras participaba en la carrera popular de trail que discurría por el camino de Hormigos en Maqueda.

A pesar de la llegada de una UVI móvil al lugar de los hechos, tan solo se pudo confirmar el fallecimiento del corredor de trail de 52 años cuya identidad no fue desvelada por parte de la organización, que trató de respetar la intimidad y el dolor de su familia. Al lugar de los hechos también se desplazaron agentes de la Guardia Civil.