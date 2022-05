Rafael Nadal ya está en segunda ronda de Roland Garros después de un debut plácido y, sobre todo, motivador ante un Jordan Thompson que acabó desquiciado con el gran despliegue del español. Ahora, en lugar del esperado duelo de campeones ante Stan Wawrinka, Rafa tendrá que enfrentarse al zurdo Corentin Moutet, que tiene tras de sí un historial de locuras que no le dejan precisamente como un ejemplo dentro de la pista.

Moutet, talentoso tenista galo de 23 años, es uno de los talentos emergentes de la ATP, aunque en un segundo grupo. Lo que sí comparte con los Medvedev, Zverev o Kyrgios son las salidas de tono durante los partidos que, en su caso, le han llevado a copar más portadas que su rendimiento tenístico. La última fue su descalificación del torneo de Adelaida, en enero, después de insultar al juez de silla tras una sanción, pero la más llamativa sucedería en plena pandemia, durante el torneo Ultimate Tennis Showdown, organizado por Patrick Mouratoglou.

El francés, en el duelo ante el alemán Dustin Brown, tuvo uno de sus impulsos, quizá el más grave de su carrera profesional en lo negativo. La frustración tras un punto le hizo volverse más violento que nunca y estuvo muy cerca de pegarle un raquetazo al juez de línea, en una amenaza que de haber sucedido en un torneo ATP le hubiera reportado importantes consecuencias.

When you get caught in the eye of The Tornado 😳#UTShowdown | @moutet99 pic.twitter.com/0qn7dOt3Yq

