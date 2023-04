Mikayla Demaiter se suma a la larga lista de deportistas que han decidido abrir una cuenta en Onlyfans y vender contenido sin ninguna censura a cambio de dinero. La joven dejó el hockey profesional hace unos años, concretamente en plena pandemia del coronavirus, y ahora arrasa como modelo erótica.

La canadiense militó durante dos años en el equipo Bluewater Hawks en su país natal como portera titular, hasta que decidió dar un paso al lado para iniciar el siguiente capítulo en su carrera. «Querido hockey, es hora de decir adiós. Es hora de pasar la página y pasar al siguiente capítulo de mi vida, por primera vez no serás mi foco número uno. Estoy emocionada por el futuro, porque todo lo que me has enseñado me permitirá tener éxito. Todavía habrá madrugadas, nuevas aventuras y nuevos amigos, y espero abrazarlos con el mismo amor y pasión que hice por ustedes. Gracias por todo nuevamente», decía.

Nacida en Ontario, esta canadiense de 22 años desde muy joven comenzó a practicar deportes al mismo tiempo que seguía con sus estudios, hasta llegar a convertirse en una jugadora de hockey profesional, deporte en el que jugó a gran nivel. Durante dos años fue titular como portera del equipo Bluewater Hawks, pero llegó el coronavirus y tuvo que buscar ingresos por otra vía, optando por vender fotos y vídeos explícitos en Onlyfans.

Poco a poco comenzó a cambiar sus publicaciones de ella practicando hockey a otras en donde presume de figura en bikino o con muy poca ropa. Su éxito en redes sociales le permitió ganar rápidamente miles de seguidores y se dio cuenta de que muchos le pedían más, de ahí que decidiera abrir un perfil en Onlyfans.