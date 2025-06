El mediocentro de Seattle se identifica con el Atlético: «Son ‘underdogs’, como lo era yo»

Al Atlético le ha salido un fan inesperado. Nada menos que el mediocentro del equipo con el que se enfrentará mañana, los Sounders de Seattle. Obed Vargas, una de las estrellas del equipo el estado de Washington, calificó a los colchneros como «underdogs» -desvalidos- y dijo que se identifica con ellos «porque su historia de superación y esfuerzo es muy parecida a la mía». Nacido y criado en Alaska, Vargas cuenta en la web de los Sounders que tuvo que luchar mucho cuando llegó a Seattle a los 14 años. «Cuando llegué a la Academia mis compañeros se reían, pero mi mentalidad fue siempre demostrarles que iba a ser mejor que ellos. Lo mismo sucede con el Atlético».

«Me identifico mucho con el lema del Atlético, coraje y corazón», agregó el playmaker de Seattle, que asegura que «esa ha sido mi mentalidad a lo largo de toda la carrera, primero en la Academia, luego en el segundo equipo y por fin con los profesionales». «Me sentiré muy honrado de jugar ante ellos en el Mundial de clubes», aseguró el futbolista, que relató que vio en directo la final de la Champions 2014 ante el Real Madrid. «Me dolió mucho la forma en la que perdieron, no fue justo», afirmó.

«Será una gran oportunidad para mí enfrentarme ante los gigantes españoles que he idolatrado durante toda mi infancia», añadió Vargas que, no obstante, aunque insistió en que «me sentiré muy feliz cuando vea ese escudo», dejó muy claro que «aunque sea fan del Atlético, que nadie tenga la menor duda de que voy a dar lo mejor de mí mismo para intentar ganarles. Una cosa no va con la otra». «Tenemos la ventaja de jugar en casa y queremos aprovecharla. Ante el Botafogo estuvimos muy cerca de ganar», recordó el centrocampista, que aseguró que su equipo está «preparado para competir».

El Atlético de Madrid se enfrentará al Seattle Sounders en la medianoche del jueves al viernes en la segunda jornada de la primera fase del Mundial de clubes. Al equipo español no le queda otra que ganar y esperar el resultado del PSG-Botafogo que se jugará tres horas más tarde en Los Angeles.