Marcos Llorente (31 años): «¿Quién cree de verdad que avanzamos? Más pantallas, menos naturaleza, menos vida»

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa una de sus reflexiones más personales sobre el estilo de vida actual. El futbolista del Atlético de Madrid ha cuestionado el rumbo que está tomando la sociedad, marcada por el avance de la tecnología y la presencia constante de las pantallas en el día a día. «¿Quién cree de verdad que estamos avanzando? Más pantallas, menos naturaleza. Más conexión digital, menos conexión humana. Más tecnología, menos vida real», dice compartiendo un post desde su perfil oficial de Instagram.

El centrocampista plantea una contradicción que considera cada vez más evidente. Y es que aunque disponemos de más herramientas, información y posibilidades de comunicación que nunca, eso no significa necesariamente que vivamos mejor. «Hoy tenemos acceso a casi todo, pero cada vez parece que estamos más lejos de lo esencial», es otra de las ideas de Marcos Llorente en su reflexión, centrada en la distancia que puede abrirse entre los avances tecnológicos y las necesidades más básicas del ser humano.

Esta nueva teoría encaja con una filosofía de vida que Marcos Llorente lleva tiempo compartiendo con sus seguidores. El jugador no solo destaca por lo que hace en los terrenos de juego, sino también por sus opiniones sobre la alimentación, el descanso, la exposición a la luz natural y la importancia de recuperar determinados hábitos que considera más próximos a nuestra biología. Sus publicaciones suelen generar un intenso debate en las redes sociales, donde conviven los que respaldan su manera de entender la salud y quienes cuestionan muchas de sus afirmaciones.

Las teorías de Marcos Llorente

En los últimos años, el futbolista ha explicado que su interés por el bienestar va mucho más allá de mejorar su rendimiento sobre el terreno de juego. «Es un estilo de vida y una forma de vivir. Con eso viviré y con eso moriré. Lo hago por salud, y no por el fútbol», asegura al hablar de sus hábitos personales. Entre sus principales prioridades figuran el contacto con el exterior, la atención a los ritmos circadianos y una alimentación basada, según ha explicado, en productos naturales. Llorente también ha defendido que el momento del día en el que se come tiene una importancia especial y ha manifestado su preferencia por realizar las comidas durante las horas de luz solar, evitando las cenas tardías.

Marcos Llorente también ha explicado que sus hábitos no responden únicamente a la búsqueda de un mejor rendimiento deportivo. «Tengo claro que cuando acabe mi carrera, me seguiré cuidándome igual o más que ahora», afirmó al hablar de su estilo de vida. Una declaración con la que deja claro que su interés por la salud pretende acompañarle más allá de su etapa como futbolista profesional.

La citada reflexión sobre las pantallas y la naturaleza conecta con esa misma idea de recuperar tiempo para uno mismo, prestar atención al entorno y no convertir los avances tecnológicos en el centro de todas las actividades cotidianas. No se trata necesariamente de renunciar a las herramientas digitales, sino de encontrar un equilibrio que permita aprovechar sus ventajas sin perder de vista las relaciones personales y el contacto con el mundo real.