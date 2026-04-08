Luto en el fútbol malagueño: muere un futbolista y entrenador de 33 años

La provincia de Málaga y el mundo del deporte local está de luto por la repentina muerte de Javi Gallardo, un joven muy vinculado al fútbol, la educación y la vida social malagueña. Su pérdida ha generado una oleada de tristeza entre quienes compartieron con él vestuarios, aulas y cofradía dejando un vacío difícil de llenar, especialmente por cómo ha fallecido a los 33 años en un trágico accidente de moto.

Javi Gallardo era entrenador en la Unión Deportiva La Mosca, uno de los clubes más reconocidos en la formación de jóvenes futbolistas en la provincia. Y también continuaba con su faceta como futbolista del Atlético Totalán, equipo con el que mantenía una estrecha relación. Antes había pasado por otros clubes como el CD Benagalbón, que también ha lamentado la pérdida con un emotivo comunicado en sus redes sociales.

En los últimos meses, Javi Gallardo había logrado uno de sus grandes objetivos personales y profesionales: aprobar las oposiciones para convertirse en Policía Local en Ojén. Iba a abrir una etapa llena de ilusión que tristemente ha quedado truncada de manera inesperada por ese fatídico accidente de moto ocurrido en Málaga.

Málaga llora a Javi Gallardo

Más allá de sus facetas profesional y deportiva, Javi Gallardo también mantenía un fuerte vínculo con la tradición cofrade malagueña. Era hermano de la Cofradía del Amor y de La Humildad, participando activamente en la vida de ambas cofradías y compartiendo su devoción con familiares y amigos. Este aspecto de su vida reflejaba su arraigo a las costumbres y valores de su tierra, reforzando su conexión con las tradiciones malagueñas.

La noticia de su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de condolencias en redes sociales y en los distintos entornos de los que formaba parte. Clubes, instituciones educativas, compañeros de oposición y hermandades han querido rendir homenaje a una persona que destacó por su bondad y su cercanía.

Su actaal club, el Totalán Atlético, recordó su figura así: «Javi era uno de nuestros capitanes, que a defendido la camiseta de nuestro club y siempre dejaba todo por su equipo en cada partido. Nos deja mucho mas que un gran jugador sobre todo nos deja un gran compañero y una grandísima persona que siempre buscaba lo mejor para el equipo y que estaba ahí siempre que alguien lo necesitara. Desde el Totalán Atlético queremos trasladar nuestro mas sentido pésame a la familia y sus seres queridos acompañándolos en estos momentos tan duros. Javito nos dejas desolados, te extrañaremos mucho, en cada entrenamiento, en cada partido, en cada gol, en cada victoria, en cada derrota y en cada momento en el cual nos hubiese gustado estar junto a ti y tu junto a nosotros. Siempre estarás en nuestro corazón y presente en nuestro club. Descansa en paz».

«Hoy es un día enormemente triste para todo el Club Deportivo Benagalbón… Nos llena de dolor la pérdida de Javi Gallardo en un desgraciado accidente de tráfico. Jugador importante de nuestro equipo senior hace muy pocas temporadas, siendo parte del equipo histórico que consiguió el ascenso a División de Honor. Queremos enviar un emotivo abrazo a sus familiares y amigos en estos momentos tan duros. Te lloramos, Javi. Siempre estarás en nuestros recuerdos… Qué pena tan grande!», escribió el equipo en el que militó antes.