La Liga Femenina Endesa cierra temporada con la jornada inclusiva “Endesa Baloncesto para Todos»

Este sábado 25 de abril, Endesa, en colaboración con la Federación Española de Baloncesto, celebrará la acción “Endesa Baloncesto para Todos”, una iniciativa de baloncesto inclusivo que se desarrollará en el marco de la Jornada 30 que cerrará la temporada regular de la Liga Femenina Endesa. Bajo el paraguas Basket Lover y con el lema “Por la pasión sin límites ni barreras”, la acción busca acercar la experiencia del baloncesto profesional a personas y familias que, por distintas razones, no pueden o tienen dificultades para acudir habitualmente a un pabellón.

Durante esta jornada especial, Endesa ofrecerá a varias familias con niños y jóvenes con discapacidad física, sensorial o intelectual la posibilidad de vivir un partido de la Liga Femenina Endesa en condiciones adaptadas a sus necesidades. Desde una llegada anticipada para familiarizarse con el entorno, hasta acompañamiento personalizado y espacios tranquilos. La experiencia ha sido diseñada para garantizar comodidad, seguridad y disfrute.

La iniciativa contará además con activaciones visibles dentro del propio espectáculo deportivo. Los quintetos iniciales mostrarán una camiseta con el mensaje Endesa Baloncesto para Todos, mientras que el balón oficial del partido se adaptará para contar con niños y niñas balón con necesidades especiales. Todos ellos podrán disfrutar de una experiencia completamente adaptada junto a su familia y posteriormente vivir el partido en directo. Además, en algunos de los pabellones, el balón entregado para arrancar el partido estará personalizado con los motivos de la jornada. Todo ello, con la complicidad de los clubes de la Liga Femenina Endesa, sus fundaciones, diferentes entidades sociales y la Federación Española de Baloncesto.

En esta ocasión, Endesa Baloncesto para Todos trabajará codo con codo con las siguientes asociaciones y fundaciones:

.- Ciudad San Juan de Dios Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria): en colaboración con el CB Islas Canarias, esta entidad, dedicada a la atención integral de personas con necesidades especiales, dará la oportunidad a una familia local de participar en el partido Spar Gran Canaria vs Club Joventut Badalona.

.- Fundación Basket Zaragoza (Zaragoza): fundación del Casademont Zaragoza que tiene por objeto la promoción y desarrollo del deporte aragonés, en especial del baloncesto, con atención significativa al baloncesto de base. Esta Fundación ofrecerá la entrega del balón a una familia en el partido Casademont Zaragoza vs Cadí La Seu.

.- Academia 675 (Málaga): iniciativa del ex jugador Berni Rodríguez y de su padre, Bernardo Rodríguez García, que ha desarrollado el Sistema Metodológico 675, un método innovador y diferencial en baloncesto para categorías Minibasket (2-12 años) y Superbasket (jugadores/as con diversidad funcional cognitiva, 6 años en adelante). En este caso, han ofrecido la oportunidad a una familia de Estepona para el partido Ingeniería Ambiental CAB Estepona vs Kutbank Araski.

.- Fundación Raiolas (Lugo): asociación en Lugo en dedicada a personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y Trastornos de Comunicación Social (TCS). Esta entidad ha colaborado para el partido Duran Maquinarias Ensino vs Movistar Estudiantes.

.- Club Ibaeta Basket (Donostia): del equipo femenino IDK Euskotren, trabaja en la vocación social del club a nivel nacional y dará apoyo en el partido IDK Euskotren vs Spar Girona.

.- Casa de los Niños (Murcia): entidad sin ánimo de lucro que da servicio a familias en riesgo de exclusión social en Murcia. En este caso, han colaborado para que la iniciativa sea posible en el partido Hozono Global Jairis vs Valencia BC.

.- Fundación Universitario Ferrol (Ferrol): entidad que tiene como objeto promocionar, desarrollar e impulsar el deporte, especialmente el femenino. Para esta iniciativa, han ofrecido la entrega del balón a una familia local para el partido BAXI Ferrol vs Innova-TSN Leganés.

.- Gernika KESB (Gernika-Lumo): la parte social del club Gernika KESB, uno de los más importantes de la liga femenina, apoya a Endesa en el partido Lointek Gernika Bizkaia vs Perfumerías Avenida.

La jornada da continuidad a la jornada que la compañía impulsó en febrero junto con los clubes de Liga Endesa y la acb. En ella ya se demostró la fuerza del baloncesto como herramienta de inclusión y el éxito y recibimiento por parte de entidades, familias y clubes fue total.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de patrocinio con propósito, consistente en el compromiso de la compañía con el baloncesto y sus valores, consolidando su papel como impulsor de experiencias que trascienden lo deportivo y generan un impacto positivo real en la sociedad.