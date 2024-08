Leclerc: «¿Carlos Sainz? Hay momentos en los que le he odiado y él a mí…»

El próximo año habrá bastante movimiento en los asientos de la Fórmula 1. Entre ellos destaca el de Ferrari. Charles Leclerc y Carlos Sainz dejarán de ser compañeros de equipo el próximo año. Tras tres temporadas compartiendo equipo en la Fórmula 1, sus caminos se separarán y el monegasco tendrá al lado a Lewis Hamilton, mientras que el español emprenderá una nueva aventura en Williams.

Leclerc reconoce que «echaré de menos a Carlos Sainz» a pesar de que ha habido momentos, «con el casco puesto», en los que se han odiado mutuamente. «Echaré de menos a Carlos, la persona. Nos llevamos muy bien. Desafortunadamente, en este mundo todo se analiza y critica en exceso, pero siempre hemos tenido una relación realmente buena», reconoció el de Ferrari en Beyond The Grid, el pódcast oficial de la Fórmula 1.

Han sido cuatro años juntos en la Scuderia en los que Sainz y Leclerc han luchado por ser el número uno del equipo italiano. Desde entonces han pasado por momentos buenos, malos y regulares y han saltado chispas en alguna ocasión. Aunque la relación fuera de la pista fuera buena, dentro de la misma no hay amigos y así lo han demostrado en estos años. A partir del año que viene ya no habrá órdenes de equipo, Carlos y Charles se volverán a ver en la pista, pero ya no será como compañeros.

«Hay momentos, con el casco puesto, en los que le he odiado y él me ha odiado a mí, porque no hemos visto las cosas de la misma forma», explicó Leclerc que reconoce que después lo arreglaban con una conversación entre ambos: «Luego, todo se arregla hablando entre nosotros». Dicen que hablando se entiende la gente y eso es lo que hacían Sainz y Leclerc cada vez que tenían un roce en pista.

Fin de la dupla Leclerc-Sainz

Esta dupla se separará al final de la presente temporada, después de que Ferrari haya decidido apostar por Hamilton, siete veces campeón del mundo. Sin embargo, el monegasco asegura que guarda un buen recuerdo de esta etapa junto al piloto español en Ferrari. «Compartimos mucho interés y hemos vivido momentos que recordaré para siempre», afirmó el 16 en el podcast.

No siempre se llevan bien los compañeros de equipo. A lo largo de la historia de la Fórmula 1 ha habido de todo dentro de los equipos, pero, en el caso de Leclerc, reconoce que siempre ha tenido buena relación con sus compañeros de equipo, no solo en estos cuatro años con Carlos Sainz: «He tenido la suerte de compartir garaje de Fórmula 1 con pilotos que son muy abiertos a hablar y saben separar bien la relación dentro y fuera de la pista. Nunca me he llevado mal con nadie, pero creo que es parte de mi personalidad, no tengo problemas con nadie».

A partir de 2025, Carlos emprenderá una nueva aventura en Williams después de que Ferrari le haya dado la patada para fichar a Hamilton. Eso sí, los italianos contarán con la mejor dupla de pilotos de la parrilla. El británico, siete veces campeón del mundo, y el monegasco, aspirante al trono, son dos candidatos firmes a pelear la corona del Mundial de pilotos a Mac Verstappen.