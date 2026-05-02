Kostyuk conquista Madrid tras ganar a Andreeva en una final por la vía rápdia

La ucraniana Marta Kostyuk se coronó en Madrid ante le rusa Mirra Andreeva. En una final con mucha carga política entre los países de ambas tenistas, Kostyuk se proclamó campeona del Mutua Madrid Open 2026 después de caer al suelo de emoción y cubrirse la cara con las manos. Al cuarto intento,, la jugadora de Kiev, que no partía como favorita, cerró en una hora y veintitrés minutos el triunfo más importante de su carrera.

Ganó Kostyuk por 6-3 y 7-5 y celebró el éxito, el segundo en este 2026 tras el de Ruoen hace unas semanas, con una pirueta en la pista, una voltereta de espaldas tal y como había prometido en la víspera. Ignoró a su rival. Se levantó y fue a saludar directamente al juez de silla.

Una es ucraniana, otra rusa. Es ya habitual que las diferencias entre jugadoras de ambas nacionalidades se reflejen en la pista. Carecen de bandera en el recorrido del curso en el circuito las rusas y bielorrusas pero entre ellas saben la situación. Especialmente Kostyuk que hace tiempo que ha advertido que no dará la mano a ninguna rival de Rusia o Bielorrusia que no haya condenado públicamente la invasión que comenzó hace cuatro años.

Lo hizo ya en semifinales tras ganar a Anastasia Potapova, rusa de nacimiento a pesar de que desde enero juega bajo bandera austríaca. No le sirve a Kostyuk que se mostró más firme, más sólida y más asentada que su rival. La joven Andreeva no aprovechó la experiencia que atesora a pesar de su juventud, pero es una tenista, séptima del mundo desde el lunes, que ya posee dos títulos de WTA 1000, en Indian Wells y Dubai el pasado año.

Excesivamente presionada, apabullada por su condición de favorita, la pupila de Conchita Martínez, activa en el palco, se mostró excesivamente errática. Tuvo el segundo set en la mano. Dispuso de dos puntos de set con el saque de su lado. Pero falló. Permitió la resurrección de Kostyuk, que no lo desperdició y cerró la victoria en una hora y 23 minutos.

Kostyuk hace historia para Ucrania en Madrid

La undécima victoria seguida sobre arcilla de la tenista de Kiev, duodécima consecutiva si se une a la de la Copa Billie Jean King ante Polonia, volvió a ganar a Andreeva tal y como sucedió a principios de año en Adelaida. Es el tercer título en la carrera de Kostyuk, el segundo del 2026 tras el de Rouen, que une al de Austin en el 2023, además de las finales que terminaron con derrota en Brisbane, este 2026, y San Diego y Stuttgart en el 2024.

«No me creo este momento. Todo lo que me ha costado llegar hasta aquí..Hemos trabajado duro para llegar a esto. Es increíble, un día increíble. No era mi torneo favorito Madrid pero a lo mejor a partir de ahora, sí», dijo la jugadora de Kiev con el trofeo en la mano, al lado de los directores del torneo Feliciano López y Garbiñe Muguruza, junto al presidente de la Federación Española de Tenis Miguel Díaz.

La ucraniana ganó su primer WTA 1000 en su primer intento, invicta en arcilla en lo que va de curso, logró su decimocuarta victoria contra una top 10 y se erigió en la segunda jugadora fuera del top 20 en ganar en Madrid después de Arevane Rezai hace dieciséis años.