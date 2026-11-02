Koke vuelve ante el Bayern y Simeone tiene una duda

El último entrenamiento del Atlético previo a recibir al Bayern de Múnich ha dejado una certeza y una duda para Simeone. Lo primero corresponde a Koke, el capitán, que ha vuelto a ejercitarse junto al resto de sus compañeros y se encuentra plenamente recuperado de su lesión. Mientras que la duda se cierne sobre el ‘Cuti’ Romero, ausente en la sesión matinal, realizó trabajo individual en el gimnasio.

El central argentino, lesionado durante el partido contra el Espanyol de hace dos semanas, entró en la convocatoria ante el Levante, aunque no disputó minutos alguno. En el Atlético entienden la situación como un ejercicio de paciencia con los plazos. Importa más el cómo que el cuándo. Mejor recuperarse sano que rápido. Y si eso pasa por ausentarse del choque contra el Bayern para llegar en plena forma al Barcelona, así ocurrirá.

Johnny Cardoso avanza en su recuperación. El internacional estadounidense, de baja desde el partido contra el Stuttgart del pasado 20 de octubre por una lesión muscular leve en el muslo, ya se entrena a buen ritmo en la ciudad deportiva, aunque todavía al margen del grupo. Tiene pocas opciones de entrar en la lista de convocados para el Bayern. Una posición, el centro del campo, donde Simeone tendrá la baja segura de Hjulmand por su expulsión ante el Stuttgart.

El Cholo tendrá a Koke, quien oposita a formar pareja junto a Barrios, después de unas semanas delicadas para el capitán. Su lesión vino precedida del fallecimiento de su madre. «Han sido días muy difíciles, de esos en los que cuesta encontrar las palabras. De ella aprendimos los valores que nos acompañan cada día y que intentamos transmitir en todo lo que hacemos. Su ejemplo, su manera de entender la vida y todo lo que nos ha enseñado permanecerán siempre con nosotros», compartió Koke en redes sociales.