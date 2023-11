El jugador del Levante Roger Brugué se encuentra fuera de peligro tras desplomarse en pleno partido

Roger Brugué dio el susto en el partido de Segunda División entre Levante y Racing de Santander al desmayarse repentinamente en el último minuto de la segunda parte. El granota fue retirado en ambulancia rápidamente y minutos después el club levantinista informó de que su jugador estaba «consciente» y que tenía las «constantes estables» después de ser trasladado a un centro médico de Valencia. En la mañana del martes, el jugador se ha pronunciado y ha explicado lo sucedido: «Noté un mateo y pérdida de visión pero en ningún momento me desmayé ni perdí la consciencia».

‘Brugui’ se desplomó en el terreno de juego en el minuto 13 de descuento y fue sacado en camilla del campo. Instantes después fue trasladado a un centro médico en una ambulancia, pero el Levante comunicó que Brugué tenía las constantes estables.

El entrenador del equipo local, Javi Calleja, confirmó que había sido «un susto grande» pero que Roger Brugué se encontraba bien. «Había perdido la visión, pero parece que todo va bien», dijo el madrileño, que añadió que el futbolista sería sometido a pruebas médicas para descartar cualquier problema de mayor gravedad.

Roger Brugué salió al campo en el minuto 69 en sustitución de su compañero Iván Romero y unos minutos antes de desvanecerse recibió un golpe fortuito en el rostro en una acción del encuentro. El Racing, con dobletes de Juan Carlos Arana y Peque, remontó frente al Levante, en el último partido de la decimosexta jornada de la Liga Hypermotion, para poner fin a su racha de tres derrotas seguidas y acercarse a los puestos de play off.

Roger Brugué se pronuncia

En la mañana del martes, horas después de lo sucedido, el jugador Roger Brugué ha lanzado un mensaje explicando cómo se sintió y agradeciendo a los servicios médicos su rápida intervención. Ha afirmado que no llegó a quedarse inconsciente y que se dejó caer tras un mareo.

«Quiero agradecer las múltiples muestras de apoyo y ánimo que he recibido durante las últimas horas y trasladar un mensaje de tranquilidad porque todo quedó en un susto. Noté un mareo y pérdida de visión transitoria y me dejé caer sobre el césped para que me pudieran atender. Ni me desmayé, ni perdí la consciencia. Agradezco también la rápida actuación de los servicios médicos de los dos clubes y del personal sanitario del estadio. Las pruebas que me han realizado son positivas y me encuentro bien. Gracias a todos», ha señalado.

Duelo agitado

El conjunto valenciano se adelantó a los 11 minutos en el duelo en el Ciutat de Valencia después de que Rúben Vezo recuperarse un balón en el centro del campo en una acción que Óscar Clemente finiquitó con un disparo desde el corazón del área.

Solo diez minutos más tarde, el autor del gol perdió la pelota en el mediocentro e Íñigo Sainz-Maza sirvió en profundidad para que Arana superase al guardameta Joan Femenías con un tiro a la escuadra e igualase la contienda.

La intensa primera mitad en la capital del Turia, con numerosas ocasiones e incluso un penalti rectificado de Jokin Ezkieta a Dani Gómez, se cerró con el 2-1 para el conjunto de Javi Calleja, obra del Iván Romero al cazar un centro de Xavi Grande en el tiempo extra.

En la reanudación, Peque volvió a equilibrar la contienda para los cántabros desde los once metros después de que Álex Valle derribase a Arana, que precisamente remontó para los suyos minutos después de acomodarse el balón con el pecho y armar un disparo cruzado.

Peque, ya en el minuto 70, firmó la sentencia para el Racing, que pone fin así a una racha de tres derrotas consecutivas para sumar 24 puntos y quedarse a solo tres de la zona de promoción. Por su parte, los granotas enlazan ya cinco jornadas sin ganar.