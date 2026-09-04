Jude Bellingham (23 años): «Come cuatro o cinco veces al día; desayuna un yogur griego con semillas de chía y copos de avena»

Jude Bellingham es uno de los mejores jugadores del mundo, y buena parte de su rendimiento sobre el terreno de juego tiene que ver con el cuidado que presta a su cuerpo. El centrocampista inglés del Real Madrid mantiene una rutina muy exigente en la que la alimentación ocupa un lugar fundamental. Hace unos meses, en una entrevista con una conocida revista, dejaba una frase que muchos se han tomado al pie de la letra. «Come cuatro o cinco veces al día. Desayuna un yogur griego con semillas de chía y copos de avena», comentaba adeás de insistir en la importancia que tiene la nutrición en su día a día.

La primera comida del día es especialmente importante dentro de la rutina de Bellingham. El yogur griego le aporta una importante cantidad de proteínas, mientras que las semillas de chía y los copos de avena completan un desayuno pensado para proporcionarle energía de forma progresiva y ayudarle a afrontar las exigencias de los entrenamientos y los partidos. No se trata de una alimentación basada únicamente en contar calorías o restringir determinados alimentos, sino de mantener una dieta equilibrada que le permita rendir al máximo y recuperarse adecuadamente después de cada esfuerzo.

Su rutina incluye entre cuatro y cinco comidas diarias, una forma de distribuir la alimentación que le ayuda a mantener unos niveles de energía constantes durante una jornada marcada por los entrenamientos, la preparación física y la recuperación. El fútbol de élite exige cada vez más a sus protagonistas y jugadores como Bellingham deben cuidar hasta los pequeños detalles para mantenerse en las mejores condiciones. La alimentación, el descanso y el trabajo físico forman parte de una misma estrategia destinada a conseguir que el cuerpo responda en los momentos de máxima exigencia.

Bellingham y su rutina

La disciplina de Bellingham se aprecia también en su forma de entender el fútbol. Desde su irrupción en el Birmingham City, cuando apenas era un adolescente, el inglés mostró una madurez poco habitual para su edad. Su posterior etapa en el Borussia Dortmund terminó de confirmar su enorme potencial, pero también le permitió adquirir hábitos propios de un futbolista de élite. Su llegada al Real Madrid supuso un nuevo salto en su carrera y una mayor responsabilidad en todos los sentidos.

El inglés combina una gran calidad técnica con una capacidad física que le permite recorrer grandes distancias, llegar al área rival y participar en prácticamente todas las fases del juego. Mantener ese nivel de intensidad requiere una preparación constante y una alimentación adaptada a las necesidades de un deportista profesional. Cada entrenamiento y cada partido suponen un importante desgaste, por lo que la recuperación se convierte en una parte tan importante como el propio trabajo sobre el césped.

A sus 23 años, Bellingham ya ha demostrado que posee la mentalidad de un veterano. Su alimentación es solo una parte de una preparación mucho más amplia en la que la disciplina tiene un papel protagonista. El yogur griego, las semillas de chía y los copos de avena con los que comienza el día son un pequeño ejemplo de una filosofía que le acompaña desde hace años, y es que para competir al máximo nivel no basta con tener talento, también hay que cuidar el cuerpo cada día.