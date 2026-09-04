La reflexión de Descartes, padre de la filosofía moderna: «El que emplea demasiado tiempo en viajar acaba siendo extranjero en su propio país»

René Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna, es una de las grandes mentes de la historia. El francés, además de filósofo, tuvo una grandísima influencia en el desarrollo de la geometría y el avance científico. En definitiva, todo un genio.

Descartes, sumido en una época expansionista de los principales países europeos de su época, como el Imperio Español, Inglaterra y, en menor medida, Francia, dejó una reflexión histórica que puede utilizarse hoy en día: «El que emplea demasiado tiempo en viajar acaba siendo extranjero en su propio país».

Un adelantado a su época

El filósofo iba diez pasos por delante y esta histórica cita parece una predicción del futuro que se avecinaba cuatro siglos después. En una época en la que se priorizan los viajes al extranjero, siempre que lo permite la jornada laboral, y en muchas ocasiones como método evasor de los problemas cotidianos, estas palabras describen a la perfección la actualidad.

Y es que, teniendo en cuenta la inmensa riqueza con la que cuenta España en todos los sentidos, tanto gastronómico, cultural, paisajístico, climático, etc. Se aprecia con suma pena el hecho de que se prefieran los destinos extranjeros antes que un viaje nacional. Los españoles tendemos a idealizar lo ajeno en vez de apreciar lo propio.

Los tiempos cambian… Y con ellos la forma de viajar

En muchas ocasiones, aquellos que aprovechan la mínima ocasión para viajar fuera de la frontera de nuestro país desconocen lugares maravillosos de España. Esto hace que no valoremos, o no sepamos valorar, la grandeza y la dimensión de nuestra nación. Basta con salir al extranjero para reconocer de verdad a España.

Toda elección es obviamente respetable, claro está, pero Descartes no estuvo desacertado cuando afirmó tales palabras. Dejando de lado a España y tomando de referencia su país natal, Francia, se puede confirmar con rotundidad tal afirmación, ya que nuestro país vecino es otro terreno con muchísima historia y riqueza.

Porque viajar es necesario para todo ciudadano y aporta una estabilidad y unos recuerdos que siempre quedan en la memoria, pero conocer nuestro propio país y sus diferentes culturas debería estar por encima de cualquier otro viaje.