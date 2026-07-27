Jordan Devey, ganador de la Super Bowl, se quita la vida 15 días antes que su aniversario de boda

La muerte de Jordan Devey ha sacudido al fútbol americano. El ex jugador de la NFL, campeón de la Super Bowl con los New England Patriots, falleció a los 38 años después de quitarse la vida, según confirmó su propia familia. La noticia ha provocado una enorme conmoción en el deporte estadounidense, no solo por el inesperado desenlace, sino también por el momento en el que se produjo, pues unos días después iba a celebrar junto a su esposa Linsey su 15.º aniversario de boda, una fecha que ella recordó con un emotivo mensaje de despedida publicado en sus redes.

Fue la propia Linsey Devey quien confirmó el fallecimiento a través de una publicación en Instagram en la que compartió varias fotografías junto a su marido, incluida una tomada en el hospital. En su mensaje recordó los casi quince años que habían compartido juntos, una vida marcada por momentos felices, dificultades superadas y el nacimiento de sus cuatro hijos. «Hoy habría sido nuestro decimoquinto aniversario», escribió la viuda, que definió a Jordan como «nuestro héroe» y aseguró que tanto ella como sus hijos echarán de menos su presencia cada día.

También reveló que las últimas palabras que él le dirigió fueron: «Hablaremos pronto». El mensaje se convirtió rápidamente en un homenaje compartido por miles de aficionados, ex compañeros y personas vinculadas al deporte. Jordan Devey desarrolló una carrera de siete temporadas en la NFL después de llegar a la liga como agente libre no seleccionado en el draft de 2013 tras su etapa universitaria en Memphis.

Luto por Jordan Devey

Aunque comenzó su trayectoria profesional en los Baltimore Ravens, fue con los New England Patriots donde vivió el momento más importante de su carrera al formar parte del equipo que conquistó la Super Bowl XLIX. Posteriormente defendió también las camisetas de los San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders y Buffalo Bills, acumulando un total de 44 partidos disputados antes de poner fin a su carrera deportiva en 2021.

Tras su retirada, Devey centró su vida en la familia y en la formación de jóvenes jugadores. Este mismo año había sido nombrado coordinador ofensivo y entrenador de quarterbacks del Eagle High School, en el estado de Idaho, donde era muy querido tanto por los alumnos como por el resto del personal del centro. Además, participaba como voluntario entrenando a equipos infantiles en los que jugaban sus propios hijos y colaboraba activamente con su comunidad y su iglesia.

La familia confirmó que la causa de la muerte fue un suicidio y abrió una campaña de financiación para ayudar a Linsey y a sus cuatro hijos a afrontar los gastos médicos y económicos derivados de esta tragedia. Por otro lado, sus padres manifestaron que creen que el exjugador pudo haber sufrido encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad cerebral relacionada con los impactos repetidos en la cabeza que ha afectado a numerosos ex jugadores de fútbol americano. Aunque esa hipótesis todavía no ha podido confirmarse.