El hundimiento del Barcelona es total

El hundimiento del Barcelona en Liga es total. Esa una realidad indiscutible. Solamente ha ganado un partido en las últimas siete jornadas y puede cerrar la primera vuelta en tercera posición después de perder el liderato el pasado domingo tras caer derrotado contra el Atlético de Madrid en el Olímpico de Montjuic. Una crisis sin igual que manda al Barça de vacaciones más hundido que nunca.

El Barcelona vive una crisis de la que no levanta cabeza desde el pasado 10 de noviembre. Cuando comenzó diciembre, Hansi Flick declaró aliviado que menos mal que había terminado el mes de noviembre. En ese momento no sabía que diciembre iba a ser peor. Mucho peor. El cuadro azulgrana cosechó dos derrotas ligueras en noviembre. Y en diciembre otras dos, consecutivas, en una semana negra en Can Barça. Los últimos tres partidos del equipo blaugrana como local los ha saldado con derrota.

Y es que el Barça no es capaz de salir de esta crisis. Las malas rachas se miden en resultados y no en juego. Cuando juegas bien y también pierdes, es que el problema es más grave de lo que parece. Y eso le está ocurriendo al equipo de Flick, que en los dos últimos partidos ha sufrido más de la cuenta viendo las derrotas de su equipo desde la grada.

Eso le pasó al Barcelona el pasado sábado contra el Atlético de Madrid. El liderato estaba en juego y el partido del equipo culé no fue malo. El propio Hansi Flick lo ratificó en rueda de prensa: «Hemos hecho un gran partido». El Barça generó más que su rival, pero perdonó demasiado. Pedri fue el mejor, pero con eso no le bastó al cuadro blaugrana. Sin Lamine Yamal arriba faltó desequilibrio. Lewandowski ha perdido gol, estuvo horrible ante el Atleti, y Raphinha estuvo muy fallón. Tampoco Olmo y Ferran ofrecieron muchas soluciones desde el banquillo. El valenciano estuvo desaparecido.

El barco de Flick se hunde

El Barça ha marcado solamente un gol en sus dos últimos partidos. Y los dos han sido en Montjuic. Y los dos los ha perdido. Una situación, unido a que solamente ha sumado cinco puntos de los 21 últimos en juego, que lo puede colocar en tercera posición al final de la primera vuelta. Si el Real Madrid vence al Sevilla este domingo en el Bernabéu, el cuadro blaugrana se marchará al parón navideño tercero. Y con un partido menos. Es decir, los de Flick pueden terminar la primera vuelta a cinco puntos del Real Madrid y a seis del Atlético de Madrid. Una situación impensable hace dos meses tras el 0-4 a los blancos y con 10 puntos de ventaja sobre los colchoneros.

El barco del técnico alemán se hunde. El equipo moralmente está hecho añicos. La velocidad, el ritmo, la eficacia y el físico que tenía el Barcelona a principios de temporada, con el que arrasaba a los rivales, lo ha perdido. Los números ya son peores que los de Xavi el año pasado. Llegan las vacaciones y el Barcelona tiene tiempo para reflexionar y entender el porqué de esta situación. Una crisis que deja al Barça en una situación muy complicada en Liga después de pensar hace dos meses que ya podía ser campeón.