Horario del Villarreal – Nápoles: cuándo es y cómo ver por televisión en directo y en vivo online el partido de la Champions League

El Villarreal, que perdió en su estreno en esta edición de la Champions League, recibe al Nápoles en un choque muy importante para el Submarino Amarillo, que también querrá levantarse tras el tropiezo sufrido en el Santiago Bernabéu hace unos días frente al Real Madrid. Delante, el cuadro napolitano que ocupa la octava plaza en la Serie A. Te contamos la fecha, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Estadio de la Cerámica en esta segunda jornada de la fase de liga.

Villarreal – Nápoles de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Villarreal se enfrentará al Nápoles en el Estadio de la Cerámica en el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Ambos conjuntos cayeron en su estreno en esta edición de la máxima competición continental y es por ello que necesitan los tres puntos para lograr el objetivo de intentar estar en la siguiente ronda del torneo. La UEFA ha programado este encuentro que jugará el Submarino Amarillo contra el equipo italiano para este martes 13 de octubre, siendo el horario escogido el habitual en este campeonato, que es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Villarreal – Nápoles de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los torneos que organiza la UEFA a nivel de club fue Movistar+. Este Villarreal – Nápoles correspondiente a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por el canal de pago Movistar Liga de Campeones 3. Todos los clientes de este operador que quieran ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Estadio de la Cerámica podrán descargarse la aplicación en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Por lo tanto, el choque del Submarino Amarillo no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, donde estarán jugando los cinco representantes españoles. Cuando suene el pitido final en el Villarreal – Nápoles publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en el Estadio de la Cerámica.

Dónde escuchar por radio en directo el Villarreal – Nápoles

Además, los aficionados del Submarino Amarillo y amantes del deporte rey en general que tengan cosas que hacer y no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partidazo que se juega en el Estadio de la Cerámica tienen que saber que podrán escuchar por la radio gratis el Villarreal – Nápoles. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con este choque de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League para narrar lo que esté sucediendo allí.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Villarreal – Nápoles?

El Estadio de la Cerámica, conocido anteriormente como El Madrigal y ubicado en Castellón, será el escenario donde se va a disputar el Villarreal – Nápoles que cayó en la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Inaugurado en 1923, este recinto deportivo ya ha celebrado su centenario, y tiene capacidad para recibir a unos 23.500 aficionados, así que se espera este martes una gran entrada para ver a los de Íñigo Pérez competir en la máxima competición continental.

La UEFA ha designado al árbitro alemán Daniel Siebert para que arbitre este emocionante y vibrante Villarreal – Nápoles de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Sören Storks va a ser el encargado de analizar todas las acciones en el VAR para si se le escapa alguna clamorosa a su compañero avisarle y decirle que vaya a revisar la jugada polémica en cuestión a la pantalla que estará instalada en la banda del Estadio de la Cerámica.