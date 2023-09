Guardiola se queja de no poder recorrer en avión la distancia entre Madrid y Burgos

La última queja de Pep Guardiola ha sido, cuanto menos, sorprendente. El entrenador del Manchester City ha clamado contra el transporte que utilizará su plantilla y todo su equipo técnico para volver de Newcastle, donde disputarán el encuentro de dieciseisavos de la nueva edición de la Carabao Cup frente al club homónimo de la ciudad. El choque se disputará este miércoles a las 21:00 horas y el viaje de regreso es algo que tiene bastante preocupado al catalán.

«No, volver en bus no es un problema, pero parece que no podemos volver en avión por algún problema que hay con los aviones, que no debe de haber disponibles», lamentó Guardiola en la rueda de prensa previa al encuentro. Lo más curioso es que se trata de un breve desplazamiento (235 kilómetros) que bien se podría comparar con la distancia entre dos ciudades españolas como Madrid y Burgos (250 kilómetros), un trayecto que muchas personas realizan prácticamente a diario.

El principal motivo de su protesta es recorrer dicha distancia por tierra en vez de por aire, lo que suele ser más habitual en clubes de tan alto nivel. Ese cambio de planes les hará llegar «dos o tres horas más tarde» a Manchester. «El viernes viajamos para jugar contra el Wolves, después tenemos que viajar a Alemania para el partido de Champions, un partido muy importante para nosotros, por lo que puede suponer ganar allí», prosiguió Guardiola.

El Manchester City sigue invicto después de siete partidos oficiales, pero esta cadena de viajes supone una preocupación para Guardiola. Sin embargo, cabe recordar que este año cuenta con 24 efectivos en el primer equipo con los que perfectamente puede hacer rotaciones y dar descanso a ciertos jugadores para no quemarlos antes de tiempo.

Guardiola y el calendario

Además, en dicha comparecencia, Guardiola volvió a quejarse de la acumulación de partidos debido al exigente calendario. «Son muchos esfuerzos importantes en poco tiempo y el objetivo es evitar más lesionados. Lo he dicho muchas veces, tiempo de recuperación con pequeñas sesiones de 5-10 minutos. No hay más, porque no puedes entrenar y la clave está en la gestión de los partidos. Ahora mismo no somos muchos, pero estamos acostumbrados a esto», sentenció.

«La ambición es siempre el siguiente partido. Siempre se lo digo a los jugadores. Quizá en abril o mayo puedes empezar a pensar en títulos, pero a finales de septiembre pensar en títulos es un gran error», concluyó al ser preguntado sobre cómo gestionaba el nivel de esfuerzo y la mentalidad de sus futbolistas.

Sólo será visitante antes del parón

Bien es cierto que las cuatro citas que disputará el City antes del siguiente parón de selecciones serán a domicilio. Para afrontarlas, seguirá contando con la baja de Kevin De Bruyne, a la que en los últimos días se han sumado las lesiones de Bernardo Silva y John Stones. Estos son los cuatro próximos partidos del equipo citizen:

Carabao Cup: Newcastle-Manchester City (27/09/2023, 21:00 horas)

Premier League: Wolves-Manchester City (30/09/2023, 16:00 horas)

Champions League: Leipzig-Manchester City (04/10/2023, 21:00 horas)

Premier League: Arsenal-Manchester City (08/10/2023, 17:30 horas)