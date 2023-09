La Liga denuncia la «intimidación» a una niña con la camiseta de Vinicius en el campo del Atlético

La Liga ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por los insultos que recibió una niña de ocho años de edad por parte del Frente Atlético en el Metropolitano. La menor portaba una camiseta del Real Madrid con el nombre de Vinicius y sufrió una supuesta «intimidación» en los aledaños del estadio con los gritos de este sector radical de la afición. Unas ofensas de tinte racista –madre e hija eran de raza negra– que tuvieron lugar entre las puertas 39 y 43 del feudo rojiblanco.

Máxima tensión, como siempre antes del derbi, pero esta vez se traspasaron unos límites de los que la Liga ya ha notificado al organismo fiscal. Es más, este incidente no fue el único que se produjo en la misma zona, donde varios aficionados pronunciaron múltiples insultos al Real Madrid, llegando incluso a prender fuego a una bufanda madridista. Los petardos y las bengalas tampoco faltaron, creando todo un clima muy inseguro para aquellos seguidores del club blanco que asistieron al Metropolitano.

En este primer derbi, al contrario de lo que sucedió el año pasado, no se tuvieron que lamentar insultos racistas contra Vinicius. Cabe recordar que en uno de los encuentros entre ambos se pudo escuchar este cántico contra el brasileño: «¡Eres un mono, Vinicius, eres un mono!». Es más, sucedió en la misma zona, donde se reúne el Frente Atlético asiduamente.

El partido se saldó con 3-1 a favor del Atlético de Madrid, pero el mal trago por el que tuvo que pasar dicha familia ya se está comenzando a investigar, puesto que la Liga dispone de las imágenes en cuestión y tía y madre de la niña también han presentado su correspondiente denuncia por lo sucedido con el Frente Atlético, según ha informado el diario El Mundo.

Testimonio de su tía

De hecho, Silvia, la tía de la menor, también acudió al Metropolitano y presenció los hechos. Este lunes habló sobre lo sucedido en el programa nocturno de la Cadena Ser, El Larguero, donde desveló que su sobrina acudía a su primer partido de fútbol y relató la pesadilla que vivieron en la previa del derbi.

«Estábamos dando una vuelta por el Metropolitano. Había una quedada del Frente Atlético y nos quedamos a verlo. Yo soy del Atlético desde que nací. Y empezaron a cantar «vikingos, no», «mono», «negra de mierda». Y al principio te lo juro que no sabíamos que era por nosotros. Yo incluso miré para atrás pensando que estaban diciendo lo de fuera vikingos a algún grupo de chavales que estuvieran pasando por detrás. Nunca me hubiera imaginado que era por la niña. Hasta que se acercó un chaval, me dio unos golpes en el brazo. «Vete de aquí o vamos a matar a la niña de mierda». Bueno, bueno. Una barbaridad de insultos y de todo. Y de esto que levanta la vista y ves a muchísima gente, a una multitud muy grande de personas señalando a la niña, insultando a la niña, cantándole a la niña», contó la familiar de la menor.

😧 El escalofriante testimonio de Silvia en @ElLarguero, la tía de la niña de que fue insultada por los ultras del @Atleti 😡💢 "Vete de aquí, os vamos a matar, llévate a la niña de mierda esta…" 😥 "La primera noche se despertó varias veces diciendo que iban a por ella" pic.twitter.com/6tmwYQFzeL — El Larguero (@ellarguero) September 26, 2023

Denuncia de su tía

Además, también narró el trauma de su sobrina y lo que le pidió después del derbi: «Tenía un ataque de ansiedad terrible. La saqué lo antes posible de allí mientras se tapaba el escudo y la camiseta. La primera noche se despertó varias veces pensando que venían a por ella. Tenía muchas pesadillas. No sabe por qué ha pasado todo. Me ha dicho que por favor no la vuelva a llevar a un estadio». La Cadena Ser también tuvo acceso a la denuncia de su familia y, según esta, un individuo con «camiseta de color negra del Frente Atlético» llegó a «agarrar y golpear» a la tía de la menor.