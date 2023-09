Real Madrid - Las Palmas: a qué hora es el partido de Liga hoy.

No hay tiempo para lamentos porque el fútbol no se detiene. Apenas unas horas después de perder el derbi contra el Atlético, el Real Madrid tiene que cambiar el chip porque Las Palmas visita el Santiago Bernabéu. Un equipo recién ascendido, que despliega un buen juego, amenaza ahora a los hombres de Carlo Ancelotti, que no podrán relajarse si quieren volver a la senda de la victoria y comenzar una buena dinámica.

A qué hora es el Real Madrid – Las Palmas

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu y recibirá a la Unión Deportiva Las Palmas en el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga EA Sports que se disputa entre semana. Los hombres de Carlo Ancelotti llegan a este duelo con la necesidad de ganar tras la derrota que sufrieron hace unos días ante el Atleti en el Metropolitano en el derbi capitalino. Por otro lado, los grancanarios lograron el primer triunfo del curso contra el Granada y abandonaron los puestos de descenso.

Este choque en el que los madridistas y los canariones se verán las caras será un partidazo debido al potencial ofensivo de los merengues y el estilo bonito de juego de los amarillos. El Real Madrid – Las Palmas ha sido programado para que se dispute este miércoles 27 y, si nada obliga a que se retrase la hora de inicio puesta por la Liga, el esférico empezará a rodar a las 19:00 horas, una menos si te encuentras en las Islas Canarias.

Dónde ver por TV el Real Madrid – Las Palmas

Este partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga EA Sports que se jugará en el Santiago Bernabéu se retransmitirá en directo por televisión a través de Movistar La Liga, Está disponible en Movistar+, uno de los medios de comunicación que, junto a Dazn, adquirieron los derechos de emisión del campeonato, teniendo cada uno de ellos cinco encuentros por jornada.

Además, todos los aficionados que deseen ver este vibrante Real Madrid – Las Palmas de la jornada 7 de la Liga EA Sports pueden hacerlo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Por otro lado, en DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información en la previa y en el post, además de narrar en directo el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en Concha Espina.

Árbitro y estadio del Real Madrid – Las Palmas

El estadio Santiago Bernabéu, que continúa con las obras, será el escenario donde se verán las caras el Real Madrid y Las Palmas en este partido que corresponde a la jornada 7 de la Liga EA Sports. La remodelación del choque ubicado en el Paseo de la Castellana sigue avanzando a pasos agigantados y los aficionados del club blanco pronto podrán disfrutar de un recinto terminado que no sólo será un referente en el mundo del fútbol.

En el Santiago Bernabéu habrá una figura muy importante también, no es ni jugador del Real Madrid ni de Las Palmas. Se trata del colegiado del encuentro. El Comité Técnico de Árbitros ha designado a José Luis Munuera Montero como el trencilla que impartirá justicia en este duelo de la séptima jornada de la Liga EA Sports. En el VAR estará asistido por Pablo González Fuertes.