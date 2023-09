Alineación del Real Madrid contra Las Palmas: Vinicius apunta al once

La alineación del Real Madrid para el encuentro que medirá a los blancos contra Las Palmas en el estadio Santiago Bernabéu tendrá novedades respecto al equipo que perdió el derbi ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. La principal sorpresa podría estar en el lateral izquierdo, donde Mendy podría ser titular para dar descanso a Fran García. El francés ya jugó unos minutos ante los de Simeone. Además, arriba lo normal es que Vinicius regrese para entrar directamente en el once.

En la portería del Real Madrid estará Kepa. El vasco es intocable bajo palos. En el lateral derecho continuará Lucas Vázquez, que no estuvo bien contra el Atlético de Madrid, mientras que por el costado izquierdo podría formar Mendy. La pareja de centrales será la compuesta por Alaba y Rüdiger. El austriaco debe subir su nivel.

En el centro del campo, la principal novedad es que Kroos y Modric empezarán en el banquillo. Ancelotti apostará por Tchouaméni en el corte, mientras que los interiores serán para Valverde y Camavinga. Por delante, recuperando su posición, jugará Bellingham.

Y en el ataque, la gran noticia podría ser el regreso de Vinicius al equipo titular. El brasileño ya está recuperado de la lesión muscular que sufrió ante el Celta en la tercera jornada de Liga y apunta al once. A su lado, estaría Rodrygo, que debe mejorar su nivel goleador. No ve portería desde la primera jornada, cuando abrió el marcador contra el Athletic. Si no juega Vini, el elegido sería Joselu.

Los regresos de Cavajal y Vinicius

Ancelotti podrá contar para este encuentro con Carvajal y Vinicius, aunque el técnico no tiene claro cómo los utilizará: «Todos están disponibles y esa es una noticia muy buena porque últimamente hemos tenido muchas bajas. Tengo que evaluar bien si darles minutos desde el principio o durante el partido».

La mala noticia la pone Arda Güler, que va a estar un mes de baja por lesión. El Real Madrid ha informado que el turco se ha lesionado en el entrenamiento y, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del club blanco, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo recto anterior izquierdo.

Güler, que ya estaba recuperado de la operación de menisco, se lesionó en la última jugada del entrenamiento. En ese momento, sintió una molestia y, mientras Ancelotti estaba atendiendo a los medios de comunicación en rueda de prensa, estaba siendo sometido a una ecografía que determinó el alcance de su dolencia.

Las críticas tras el derbi

Sobre las críticas tras el derbi contra el Atlético de Madrid, donde Ancelotti fue uno de los grandes señalados, prefirió pasar de puntillas en rueda de prensa: «No conozco todas las críticas que he recibido. A mí no me molestan, me focalizo en mi trabajo. Aquí todos los partidos son importantes y en este periodo Modricy Kroos no han jugado muchos minutos, y cuando han estado han aportado. Si tengo que contestar a todas las críticas, tengo que pasar mucho tiempo aquí».

«Modric y Kroos pueden jugar en cualquier sistema del mundo por la calidad que tienen, su conocimiento del fútbol y su experiencia. No tienen ningún problema, encajan en cualquier sistema», añadió el técnico del Real Madrid.

Alineación del Real Madrid

El posible once por el que apostará Ancelotti ante Las Palmas podría ser el siguiente: Kepa; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo y Vinicius.