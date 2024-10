Gil Marín estalla: «Es inaceptable que se manche la imagen de nuestros aficionados»

«Es inaceptable que se manche la imagen de nuestros aficionados. Es intolerable que se les relacione con el mal comportamiento de una minoría», ha dicho hoy en una manifestación oficial recogida por la web del club el CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, que ha afirmado que «estamos hartos del uso populista y demagogo de estos incidentes. No se debe politizar la justicia deportiva». «Necesitamos información para poder actuar contra los violentos y expulsarles de manera permanente del club, la propuesta de sanción habla de seis identificados y de 20 sospechosos que se están investigando de los que no tenemos ninguna información por parte de la policía. Así es imposible que podamos actuar», ha lamentado el directivo, que se queja de que «estamos siendo juzgados por los mismos hechos por dos instancias distintas».

«No pretendo justificar el comportamiento de una pequeña minoría que no representa ni al aficionado del Atlético de Madrid ni a los valores del club. Tenemos claro que el comportamiento de esa gente es inaceptable, no los queremos aquí. Estamos cansados de repetir que luchamos contra la violencia y el racismo, pero la realidad es que lo estamos haciendo. Llevamos años persiguiendo estos comportamientos y expulsando a los que los cometen. Nuestro compromiso es seguir haciéndolo de la mano de todos los que nos quieran ayudar. Por desgracia, no es un problema sólo nuestro, convive en nuestra sociedad, aunque algunos pretendan poner el foco exclusivamente aquí. Es un problema de todos y necesitamos solucionarlo entre todos”, ha dicho en la web del club Gil Marín.

El CEO rojiblanco considera que esas actitudes “no pueden manchar la imagen de una afición compuesta por miles de seguidores que se comportan con respeto y animan a su equipo de forma ejemplar. Es intolerable que se falte al respeto a nuestros aficionados relacionándoles con el mal comportamiento de una minoría”.

“Estamos hartos del uso populista y demagogo de estos incidentes. No se debe politizar la justicia deportiva. Se han dicho algunas verdades, verdades a medias y también muchas mentiras. Desde aquel domingo todo el mundo ha opinado sobre los hechos en nuestro estadio cuando, por desgracia, ha habido incidentes generalizados en otros estadios y ciudades”, se ha quejado el máximo directivo del Atlético, que ha pedido colaboración por parte de las autoridades: “Necesitamos información para poder actuar contra los violentos y expulsarles de forma permanente del club”, asegura nuestro consejero delegado. “A día de hoy, hemos identificado por nuestros propios medios a cuatro socios que han sido expulsados de forma permanente. La propuesta de sanción habla de seis identificados y veinte sospechosos que se están investigando de los que no tenemos ninguna información por parte de la Policía. Así es imposible que podamos actuar. Ojalá nos proporcionen la identidad de esos 26 para poder proceder de la misma manera que con los cuatro expulsados. Pero necesitamos la información, necesitamos ayuda”.

«Estamos siendo juzgados en dos instancias distintas por los mismos hechos. No tiene sentido un doble enjuiciamiento”, ha dicho para finalizar Gil Marín.