Sorpresón en los premios The Best: la gala se celebrará este martes de manera telemática

La gala del The Best 2024 se celebrará este martes de manera telemática. Así lo ha anunciado hoy la FIFA, organizadora del evento, al no encontrar una fecha idónea en el calendario para realizar un evento presencial en los próximos meses.

El Real Madrid es el club con más candidatos para hacerse con el prestigioso galardón. Dani Carvajal, Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinicius e incluso Toni Kroos están nominados en una lista donde la gran sorpresa es Leo Messi. Carlo Ancelotti también está nominado a mejor entrenador y Lunin a mejor portero.

Se trata de una lista de nominados en la que también están Lamine Yamal y Rodri, último ganador del Balón de Oro, tras ganar la Eurocopa con España. La lista la completan Haaland y Wirtz. Esta será la novena edición de estos premios otorgados por la FIFA.

La gran sorpresa de estas nominaciones fue la aparición de Leo Messi. El jugador argentino, ahora en el Inter Miami, no estuvo entre los candidatos al Balón de Oro y todo apuntaba a que ya no volvería a estar entre los candidatos a estos premios después de una época de leyenda junto a Cristiano Ronaldo. Pero la FIFA de Infantino ha sorprendido a todos, incluyendo a la estrella argentina, que ganó la Copa América con Argentina el pasado verano, pero que a nivel de clubes ya no juega al máximo nivel.

El gran ganador de estas nominaciones es el Real Madrid con hasta seis nominaciones. Mbappé entra como jugador del PSG y de los blancos a nivel de club. También el retirado Kroos está en la lista. A estos hay que sumarles las nominaciones de Ancelotti y Lunin, cada uno en su parcela.

«Por primera vez, los aficionados pueden votar para el Premio The Best al once masculino y al once femenino de la FIFA. El nuevo Premio Marta de la FIFA reconocerá el mejor gol del fútbol femenino», publicó la FIFA anunciando las novedades de esta edición.