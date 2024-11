Fallo en cadena con Mbappé

El partido que Mbappé firmó en Anfield son de esos que marcan la carrera de un futbolista. El galo estuvo especialmente mal contra los ingleses. En el día en el que volaba solo en ataque, sin Vinicius y Rodrygo, ambos bajas por lesión, tenía que dar un paso al frente, pero nada más lejos de la realidad. El francés estuvo muy flojo, perdido y fue poco peligroso. Incluso, llegó a fallar un penalti en la segunda mitad que hubiese permitido a los madridistas empatar la contienda. Pero nada salió bien.

La situación de Mbappé es alarmante. De eso no hay duda. Ya no hay excusas. Su partido en Anfield es la demostración definitiva de que nada funciona. Nada está yendo por la senda de lo esperado. Más bien, todo lo contrario. Y por ello, ha llegado el momento de buscar responsables. Aunque en esta ocasión la responsabilidad está compartida.

El primer culpable, obviamente, es Mbappé. Hay que culpar al principal protagonista, que no ha sabido gestionarse desde que llegó al Real Madrid. Kylian necesitaba un descanso tras la Eurocopa y una buena pretemporada, pero ni una cosa ni la otra. El delantero se tomó un respiro de cuatro semanas tras caer eliminado con Francia en la Eurocopa, pero luego no tuvo la pretemporada que tanto necesitaba.

El 7 de agosto comenzó a entrenar y una semana después era titular en la final de la Supercopa de Europa contra la Atalanta. Hizo un gol y ganó su primer título. Luego, repitió en Liga y ya no pararía. Sí, hizo la pretemporada durante la temporada. Al igual que otros compañeros suyos como Carvajal o Bellingham, pero Kylian estaba en otra situación muy diferente. El francés necesitaba una preparación física y un descanso mental tras haber sufrido mucho durante su última temporada en Francia.

Mbappé quería cumplir su sueño de triunfar de blanco y las ganas le pudieron pasar factura. De hecho, no quiso descansar ni un sólo partido hasta el punto de preferir no entrar en la política de rotaciones que estaba llevando a cabo Ancelotti con la delantera, tal y como sucedió contra el Alavés. Ese día debía descansar, pero Kilyan le hizo saber a Carletto que prefería jugar. ¿El resultado? Una lesión que le dejó sin derbi.

La culpa de Ancelotti y el club

Y aquí es donde entra la culpa de Ancelotti, que no ha sabido imponerse. Mbappé quería jugar y, posiblemente, forzar, y el italiano se lo permitió. No fue capaz de hacer valer su idea y el resultado fue más que perjudicial para su equipo. El italiano le está mostrando todo el apoyo y confianza posible, pero es posible que no haya sabido protegerle cuando era necesario.

Y al mismo tiempo, el club también ha presionado y encumbrado a Mbappé. Nadie concebía dentro de la entidad madridista que Kylian no fuese titular, aunque realmente lo que necesitaba en estos primeros meses como jugador del Real Madrid lo que más necesitaba era adaptarse. Centrarse y sentirse cómodo para comenzar a crecer. Justo, lo que no ha pasado.