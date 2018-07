Iniesta se retira de la selección: “A veces los finales no son como uno espera”

Andrés Iniesta se retiró de la selección española con un sabor agridulce tras caer eliminados en octavos de final ante Rusia. El héroe del Mundial 2010 anunció entre lágrimas que su etapa con el equipo nacional ha llegado a su fin.“Es una realidad que es mi último partido con la Selección. Se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno espera”, dijo emocionado.

Iniesta, pese a la decepción en su último partido con La Roja, augura buenos tiempos para el equipo con el que ha sido bicampeón de Europa y campeón del mundo. “La Selección seguirá para adelante porque jugadores de nivel tiene y eso es lo que debe intentar”, explicó.

El ex capitán del Barcelona no quiso poner excusas sobre la eliminación e hizo autocrítica. “Estamos jodidos por no haber estado a la altura de las circunstancias. Lo hemos intentado pero el fútbol y la vida tienen estas cosas”, zanjó.

Iniesta, a sus 34 años, deja el equipo nacional tras haber debutado con esta camiseta en 2006. El centrocampista ha vestido en 130 ocasiones la elástica española y ha anotado 14 goles. Se hará extraño ver a España sin el genio de Fuentealbilla.