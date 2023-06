El filial sube a Primera RFEF y desata la euforia porque es el segundo ascenso consecutivo en dos años del Atlético B, que de la mano de Tevenet está a un sólo paso del fútbol profesional. Más de 3.000 personas llenaron las gradas del Cerro del Espino para asistir a un partido ante el UCAM Murcia que se convirtió en un ejercicio de supervivencia y que acabó como empezó, 0-0.

Al Atlético le bastaba con el empate para ascender por su mejor clasificación en la Liga, pero en ese caso había que aguantar 120 minutos y eso fue lo que sucedió porque tras una primera parte de claro dominio rojiblanco fue el UCAM el que apretó la portería un Iturbe sensacional que volvió a demostrar por qué está considerado uno de los mejores porteros jóvenes de España. A su lado el central chipriota Ilias Kostis, que ya ha ido convocado con el primer equipo, aunque aún no ha debutado, cuajó una actuación magistral.

Desde el presidente Enrique Cerezo hasta varios jugadores de la primera plantilla, como Reinildo o Barrios, pasando incluso por la esposa de Griezmann, Erika Choperena, que acudió con los hijos del futbolista francés…el palco del Cerro del Espino registró un lleno completo y muchos fueron con posterioridad los mensajes de felicitación que le llegaron al filial, aunque uno de los más esperados fue sin duda el de Diego Pablo Simeone. Su hijo Giuliano, que antes de marcharse al Zaragoza jugó con el Atlético B en Tercera, estuvo también presente en el campo.

Felicitaciones por el ascenso!! El trabajo en equipo, la constancia y el sacrificio siempre acaban compensando. https://t.co/boCEZyng0I — Diego Pablo Simeone (@Simeone) June 11, 2023

Eso sí, la tarde, como no podía ser de otra manera, también tuvo polémica arbitral. Cánovas García-Villarrubia le anuló un gol al Atlético por falta previa de Kostis que no entendió nadie en la grada y además permitió la dureza de los defensores murcianos sin apenas amonestarles. «El club apostaba por intentar de subir dos años seguidos. Sabíamos que no iba a ser fácil porque tenemos a muchos chicos jóvenes y además de Tercera a Segunda RFEF habíamos perdido jugadores importantes, pero hemos demostrado que merecíamos estar ahí», dijo Tevenet al final del partido. Toca ahora preparar el asalto a Primera RFEF y sobre todo al que es el verdadero objetivo final del filial: la Segunda División.