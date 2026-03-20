La FIFA sanciona a Israel y le obliga a colocar una pancarta con el mensaje «no a la discriminación»

La FIFA sanciona a Israel, aunque no a la altura de Rusia. El máximo organismo del fútbol mundial ha impuesto una sanción económica (150.000 francos suizos, unos 165.000 euros) y una más simbólica: tendrán que exhibir en sus tres próximos partidos una pancarta en la que se lea «Football Unites the World – No to Discrimination» («El fútbol une el mundo. No a la discriminación», en español).

La FIFA -a través de su Comisión Disciplinaria- toma esta decisión contra la Federación Israelí de Fútbol por incumplir dos artículos de su reglamento: el 13, que habla de conducta ofensiva y violaciones del juego limpio, y el 15, que refleja discriminación y agresiones racistas.

En la práctica, no es una gran sanción y supone únicamente una multa económica de baja cantidad y esa parte simbólica, que sí será más llamativa que otra cosa. Así, la FIFA controlará en todo momento que Israel cumpla esta sanción e incluso la Federación de Israel tendrá que avisarles de todo lo que tenga que ver con esa pancarta: tamaño, diseño, ubicación en el estadio…

En lo que es más importante, Israel seguirá compitiendo con normalidad en sus partidos, más allá de que no puede hacerlo en su territorio. Pero seguirá compitiendo de forma oficial, por lo que la sanción no es equivalente a la de Rusia, que sí está suspendida.

En la parte económica, la FIFA explica que tendrá que invertir «un tercio de la multa adeudada» en aplicar «un plan integral para garantizar que se adoptan medidas contra la discriminación y para evitar que se repitan los incidentes» y ese plan «se centrará en los siguientes ámbitos: reformas, protocolos, supervisión y campañas educativas en los estadios y a través de canales oficiales durante una temporada completa».

La FIFA añade que «no puede permanecer ajena al contexto humano en el que se desarrolla el fútbol» y que «el deporte debe seguir siendo una plataforma para fomentar la paz, el diálogo y el respeto mutuo».