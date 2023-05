Clasificación de la F1 2023 en directo | Parrilla de salida del GP de Miami de Fórmula 1 hoy

Vuelve la Fórmula 1 y lo hace con una sesión de clasificación espectacular. Hoy los pilotos correrán en el GP de Miami en una carrera de lo más interesante que nos va a dejar grandes momentos. Fernando Alonso y Carlos Sainz lucharán por un buen puesto en la parrilla de salida.

Aston Martin ha dejado algunas dudas en la tercera sesión de libres con el duodécimo puesto de Fernando Alonso y el decimocuarto de Lance Stroll. Puede que el asturiano necesite una dosis extra de su magia habitual para asegurar una buena posición en la parrilla de salida…

For Chris, Fernando’s Race Engineer, his favourite part of the role is being the final point of contact between all of our team members and a driver.

With so many people working tirelessly behind the scenes to maximise our performance, effective communication is key.#MiamiGP pic.twitter.com/wfyWZqfepf

