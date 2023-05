El ex futbolista Koke confiesa ser el líder de una red de drogas y acepta seis años de cárcel

El ex futbolista Sergio Contreras ‘Koke’, que jugó en equipos como el Málaga, Olympique de Marsella, Rayo Vallecano o Aris de Salónica, ha reconocido que lideró una red criminal que compraba importantes cantidades de drogas que después transportaban en camiones a países europeos. El ex jugador ha aceptado una pena de seis años de prisión.

En el año 2019, Sergio Contreras ‘Koke’ ya fue detenido por la Guardia Civil en una operación contra el tráfico de drogas en un dispositivo desarrollado en Sevilla, Málaga y Granada. En aquella operación se incautó una tonelada de hachís y varias armas.

El juicio comenzó el pasado 27 de marzo, pero se suspendió debido a que faltaba una acusada que no pudo ser localizada. En el banquillo de los acusados había 17 procesados, entre ellos el ex jugador del Málaga, ‘Koke’, de 40 años. En 2016 se retiró del fútbol profesional en Grecia, y junto a su hermano, y el resto de la red, han reconocido los hechos por los que estaban acusados aceptando hasta seis años de prisión. Los que no formaron parte de la red han sido acusados a dos años de cárcel.