El ex escolta personal de Cristiano Ronaldo habla de su trabajo y de cómo era el portugués en la intimidad

Cristiano Ronaldo sigue demostrando a sus 40 años que sigue en plena forma. Su futuro es una incógnita porque hasta la fecha no ha renovado con el Al-Nassr. Mientras tanto, continúa siendo muy importante con la selección de Portugal, con la que volvió a marcar ayer en semifinales de la Nations League frente a Alemania. Un Cristiano Ronaldo que levanta pasiones allá por donde pasa y que siempre va a acompañado por personal de seguridad.

El astro luso lleva muchos años casi obligado a contratar escoltas que también protegen a su familia, tanto a Georgina Rodríguez como a sus hijos, debido a la gran expectación que genera cualquier movimiento del futbolista y los suyos. Uno de esos hombres que ha velado por la seguridad de CR7 durante años ha hablado ahora en televisión, desvelando los detalles de su trabajo y de cómo es el portugués en las distancias cortas.

Hichman, exescolta de Cristiano Ronaldo, destapa los riesgos a los que se ha enfrentado cuando protegía al futbolista #Tardear4J

https://t.co/VUCcSy3VH3 — Tardear (@tardeartv) June 4, 2025



El testimonio del ex escolta de Cristiano Ronaldo

Su nombre es Hichman y estuvo cuatro años acompañando al luso y a su familia para velar por su seguridad. «Cuando vas a prestar servicios de protección a una persona así tienes que tener en cuenta que tu vida se va a convertir para estar a la espalda de esta persona», se sinceró en TardeAR de Telecinco, donde insistía en que no todo es fácil cuando aceptas un trabajo así.

«En el caso de Cristiano, su perfil no era de alto riesgo, de alguien que quiera matarle o esté amenazado de muerte. Es una celebrity, siempre tiene amenazas de fanáticos o de gente que quiere robarle sus bienes. Siempre tenemos que tener conocimientos de donde vamos a ir, sabemos quien va a estar ahí, los puntos de salida y de entrada… Sabemos los lugares a los que va el cliente mejor incluso que el cliente», añade Hichman. «En este trabajo siempre tienes que tener en cuenta que tu vida va a correr riesgo . Tienes que estar dispuesto a que, para proteger a una persona, pueda llegar a un momento en el que tengas que dar la vida por esa persona», cuenta el que fuera escolta del luso.

Afortunadamente para ambos, estas situaciones críticas nunca llegaron a darse en estos años. «Hemos tenido tonterías para un escolta como yo, que he trabajado en zonas de alto riesgo», admitie el ex escolta de Cristiano Ronaldo, que todavía guarda un grato recuerdo de la «gran persona» que es el jugador luso: «Siempre hemos congeniado genial. Muy generoso. No es como la gente habla de él. Tengo buena relación con él, la hemos mantenido y es uno de los mejores jefes que he tenido».