El español Joel Moscatel se convierte en el líder inesperado del PGA de Australia de golf

El golfista español Joel Moscatel se ha convertido en el inesperado líder del PGA de Australia. El de Lérida, a sus 25 años, estaba disputando la que era su primera vuelta en su carrera profesional en un gran tour como el oceánico. En un día sin bogeys, firmó 63 golpes e igualó el récord del campo, lo que le sirvió para ser el líder después de la ronda uno.

La historia del ilerdense es bastante curiosa, ya que comenzó a competir en Australia sin tener la licencia del DP World Tour, circuito al que no pudo acceder la semana pasada por un golpe. Aun así, esta madrugada consiguió asestar un golpe al liderato de un torneo creado en 1929 y que está cerca de cumplir su centenario.

De esta forma, inmejorable para los aficionados al golf en España, se abrió la temporada de gol 2023-24 en el antiguo European Tour. Moscatel es característico por su gran pegada y con 280 metros de vuelo llevó el Royal Queesland mejor que nadie con wedges asombrosos que le generaron muchas oportunidades de menos de un metro en greenes realmente complicados por sus pequeñas dimensiones.

El español logró ocho birdies, cinco consecutivos entre el hoyo 12 y el 16, y se quedó en solitario en lo más alto, sacándole golpe de ventaja a Min Woo Lee.»Fue de locos. Sé que es un torneo que me puede cambiar la vida, pero hay que ir paso a paso. Un amigo mío empezó el torneo de mi país el primer día en tercera posición y piensas que puede ganar, pero luego te das cuenta de que queda mucho golf, hay muy buenos jugadores y todo puede pasar», dijo un emocionado Moscatel al término de la jornada australiana.

La curiosa historia de Joel Moscatel

El resto del top 9 tras la primera fecha lo conformaron los siguientes golfistas: John Lyras, Adam Scott, Connor Syme, Lucas Herbert, Ryo Hisatsune, Connor McKinney y Sam Brazel. Dentro del circuito europeo, Joel Moscatel sólo había jugado el Acciona Open de España de 2021 en la categoría amateur.

Allí llegó a realizar algún entrenamiento con Jon Rahm, la estrella del golf nacional. Con 72 y 71 golpes, no llegó al corte por tres. Sus actuaciones en las dos últimas temporadas en el Challenge Tour, de momento, no elevan su botín en el golf más allá de 22.000 euros en total. Esto hace que pueda ganar un caddie una semana en cualquier torneo del LIV Tour si su jugador no queda entre los tres últimos.

Además, es el hijo del ex presidente de la Federación Internacional de Pitch and Putt, de la que España no es miembro, pero sí Cataluña y Euskadi. Moscatel formaba parte del equipo Pro Spain Team que impulsa la Federación Española.