España no especula

La primera posición del grupo está en juego y España se la jugará contra Japón. A las de Vilda les sirve el empate para meterse en octavos como campeonas de grupo, sabiendo que en ese caso esperaría Noruega en la siguiente ronda. El cruce más sencillo sería clasificándose como segundas de grupo, puesto que en ese caso tocaría Suiza y no estaría asegurado medirse con Estados Unidos en cuartos. Sin embargo, la selección no entra en cábalas y no quiere especular. El objetivo sigue siendo salir a ganar y acabar con pleno de victorias en la primera fase del Mundial.

El campeón del grupo se medirá a Noruega, que se ha clasificado in extremis para los octavos de final. Tras varios conflictos internos, la selección noruega ha logrado meterse en la siguiente y presenta un peligro con jugadoras como Hansen, Engen, Reiten o Hegerberg. En un principio, terminar primera de grupo evitaba cruzarse con Estados Unidos en cuartos de final, algo que ahora no está asegurado, después de que empatasen contra Holanda.

Por ello, podría ser más sencillo el camino como segunda de grupo. Suiza no parece, a priori, un rival tan fuerte como Noruega, a pesar de que consiguieron empatar a cero ante las nórdicas. Pese a contar con jugadoras como Crnogorcevic o Bachmann, únicamente han ganado un partido, por 2-0 a Filipinas. Además, en cuartos se podría evitar a Estados Unidos si finalmente las vigentes campeonas se meten como segundas de su grupo.

Pese a ello, la selección lo tiene claro. No especulará. Vilda ha sentenciado que el objetivo «siempre» es ganar. «No pensamos en otro resultado. No hemos gastado ni un segundo en quién nos puede tocar», ha señalado el seleccionador en la rueda de prensa previa al choque ante Japón. Las palabras del técnico despejan cualquier tipo de duda sobre si las españolas se dejarán llevar, sabiendo que, por cómo se han puesto los cruces, el segundo puesto puede ser incluso más beneficioso.

Grandes sensaciones

España no ha mostrado aún la totalidad de sus cartas en este Mundial. A pesar de las dos goleadas, los partidos ante Costa Rica y Zambia han dejado mucho margen de mejora. Pese a ello, el nivel al que ha rendido la selección en los dos primeros partidos han servido para reafirmar su favoritismo. Las de Vilda partían ya en Australia y Nueva Zelanda como una de las selecciones candidatas a llevarse el título y en esta primera fase han mostrado argumentos de sobra para presentar su candidatura.