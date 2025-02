Escándalo en el All-Star: descalifican a Wembanyama y Paul del concurso de habilidades por hacer trampas

Victor Wembanyama y Chris Paul dieron la nota la noche de este sábado en el All-Star de la NBA. Ambos jugadores de los San Antonio Spurs se pasaron tanto de la raya que acabaron descalificados y siendo abucheados por el público presente en el Chase Center de San Francisco. ¿La razón? Hacer trampas en un concurso de habilidades que terminaron conquistando Donovan Mitchell y Evan Mobley de los Cleveland Cavaliers.

El concurso de habilidades del All-Star consiste en un circuito de pases y tiros con cuatro equipos de inicio. Dos de ellos avanzan hacia la final. Dado que el criterio para clasificarse es el tiempo, Wemby y Paul no hicieron ningún tipo de esfuerzo por anotar sus tiros y simplemente lanzaron el balón a cualquier lado, sin importar que cayera lejísimos de canasta, para poder avanzar lo más rápido posible al siguiente obstáculo del circuito.

CP3 and Wemby were DISQUALIFIED after trying to hack the NBA Skills Challenge 😭 pic.twitter.com/lXoyha5IQ4

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 16, 2025