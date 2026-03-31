Entradas para el GP de Jerez de MotoGP 2026: cómo comprarlas y cuánto cuestan

Tras las tres primeras pruebas del Mundial de MotoGP 2026, la competición aterriza en España, concretamente en el histórico y legendario circuito de Jerez, donde los mejores pilotos del mundo lucharán por lograr el trofeo de campeón en las distintas categorías del mundo del motociclismo. Una cita que, como viene siendo habitual cada año, nadie quiere perderse y, lógicamente, los fanáticos de este deporte ya han solventado la papeleta para poder acudir al trazado y disfrutar de un fantástico fin de semana. Eso sí, hay algunos que, por el momento, no han podido comprar un boleto para el evento. Por ello, en las siguientes líneas os detallaremos cómo hacerlo. Descubre cómo comprar entradas para el GP de Jerez del Mundial de MotoGP 2026.

Cuándo es el GP de Jerez del Mundial de MotoGP 2026

El italiano Marco Bezzecchi se ha convertido, con su triple triunfo, donde reinó en el GP de Tailandia, Brasil y Las Américas, en el piloto más significativo en el inicio de temporada. Lidera la tabla clasificatoria con 81 puntos, seguido de un Jorge Martín que es segundo a tan solo cuatro puntos del liderato, con 77. Pedro Acosta, por su parte, también ha cuajado una gran actuación en este inicio de año y cierra el podio momentáneamente con 60 puntos; mientras que Marc Márquez es octavo con 28 puntos. Ahora, todos ellos seguirán dando de que hablar en el GP de Jérez de MotoGP, que se disputará durante este próximo mes de abril del 24 al 26.

Cómo comprar entradas para el GP de Jerez de MotoGP

Todo amante del motociclismo que no haya adquirido por el momento una entrada para el GP de Jerez 2026 lo podrá hacer a través de los canales oficiales de la competición, es decir, en la web de MotoGP (https://tickets.motogp.com/es/21131-spain/) o en la propia web del circuito español, en (https://www.jerezmotogp.com/es/tickets). Cabe destacar que quedan pocas entradas disponibles y todos aquellos que no quieran perderse la cita deberán acudir de inmediato a los canales oficiales para poder obtener una entrada y disfrutar de la edición del 2026 de la competición.

Precio de las entradas del GP de Jerez

Tal y como hemos mencionado líneas atrás, los usuarios podrán adquirir las entradas a través de los canales oficiales de MotoGP y del Circuito de Jerez. Hasta el momento, quedan varias entradas disponibles: desde 69 euros podrás disfrutar de la experiencia con la entrada general. A partir de ahí, podrás adquirir boletos mucho más ‘premium’, pero que lógicamente tendrán un coste mucho mayor, como es el caso de la Tribuna Marc Márquez (desde 199 euros) o las Gift Card 100€, 300€ y 500€, o las VIP, que partirán de un coste de 1499 euros y estará situada «en una ubicación privilegiada cerca de la curva 3»: «Este recinto ofrece unas vistas impresionantes de una de las secciones más emocionantes del circuito, donde los pilotos se esfuerzan al máximo en intensas batallas en la pista. Este sofisticado espacio tiene capacidad para 700 invitados y cuenta con hermosos jardines, terrazas y zonas privadas, lo que lo convierte en el lugar ideal para relajarse y socializar durante todo el día».

Dónde ver el GP de Jerez de MotoGP 2026

Los usuarios que no puedan acudir ‘in situ’ a la carrera y entrenamientos podrán disfrutar de la competición en los canales de DAZN, compañía que cuenta con todos los derechos y que te ofrecerán las mejores imágenes y momentos del fin de semana. En la web de OkDiario, por otro lado, también podrás seguir minuto a minuto la competición con los mejores comentarios en directo.