El enigmático mensaje de Llorente tras el apagón: «Las ‘conspiraciones’ van haciéndose realidad»

Marcos Llorente y su familia se vieron afectados por el apagón masivo en España, Portugal y el sur de Francia. El futbolista del Atlético de Madrid se quedó atrapado en un tren volviendo de Marbella junto a su mujer, Paddy, y su niña, Amor, cuando se desató el caos. Tras lograr llegar a su domicilio, el jugador ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que habla de que «la vida pasa y las ‘conspiraciones’ van haciéndose realidad».

Aprovechando que no había Liga por la disputa de la final de la Copa del Rey, y que Simeone les había dado libre, Llorente y su familia se habían marchado a Marbella para disfrutar de unos días de playa los tres juntos y desconectar. El centrocampista rojiblanco, que en muchas ocasiones actúa como lateral derecho, tenía previsto volver este lunes por la mañana para incorporarse a los entrenamientos con el equipo a las 18:00 horas, pero lógicamente no pudo ejercitarse al quedarse tirado de camino a Madrid.

El tren de alta velocidad en el que volvían de Marbella se paró en un túnel cerca de Córdoba y la familia tuvo que recorrer las vías, con las maletas, la pequeña y el carro de la bebé. Llorente, Paddy y su pequeña fueron andando, junto al resto de pasajeros, hasta la salida de emergencia más cercana para poder salir al exterior. El futbolista siempre ha sido partidario de las teorías conspirativas y aseguró en una historia de Instagram que «en un mundo de locos es al cuerdo al que llaman loco».

El mensaje acompaña a un vídeo de él andando por las vías con las maletas, que habría sido grabado por su mujer. Precisamente Paddy también compartió esa imagen en sus redes sociales junto a otro mensaje que revelaba que estuvieron «2 horas parados encerrados en el tren». «Nosotros ayer estuvimos 2 horas parados encerrados en el tren y tuvimos la «suerte» de que fue en un túnel y no hacía tanto calor, se paró muy cerca de Córdoba así que andamos por el túnel y salimos por una puerta de emergencia. Y la bebé tan tranquila», afirmó la influencer.

Seis jugadores del Atlético no entrenaron

Fue por eso por lo que Llorente no pudo llegar al entrenamiento del Atlético del pasado lunes en el Cerro del Espino. El jugador español se quedó tirado en Andalucía y no ha podido regresar a casa hasta este martes, cuando se han reactivado las líneas de Renfe. Marcos no fue el único de sus compañeros que no pudo regresar a tiempo por culpa del apagón. Hasta seis futbolistas de la primera plantilla del conjunto rojiblanco se quedaron tirados de camino a la capital de España.

Además de Llorente, Julián Álvarez, De Paul, Nahuel Molina, Gallagher y Riquelme se tuvieron que ausentar de la sesión porque les pilló el apagón regresando de las vacaciones. Por suerte, todos ellos han podido volver a tiempo este martes y han entrenado con total normalidad en la sesión matinal programada para hoy para preparar el partido del Alavés tras el susto.