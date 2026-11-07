De su encontronazo con Luis Enrique y problemas en el Barcelona a baluarte del Atlético: Grimaldo contra su pasado

El pasado y el presente de Grimaldo convergen este domingo en el Metropolitano. Parece que fue ayer, como dice aquel, cuando era la banda del Mini Estadi la que recorría el lateral con el brazalete al brazo de manera incombustible. Era uno de los diamantes de La Masía con mayor proyección. Se convirtió en 2011 en el jugador más joven de siempre en Segunda División y llamaba a la puerta del primer equipo. En el Camp Nou le veían como el relevo de Jordi Alba, sin embargo, por mucho que tocó la puerta, nunca la abrió. O nunca se la abrieron.

Los que estuvieron cerca del Grimaldo de aquellos años, entre 2011 y 2015, describen a un futbolista «talentoso y con un gran futuro», pero de «carácter rebelde». Los mismos citan que hubo gestos de «desplante» y «prepotentes» que no gustaron en el cuerpo técnico del primer equipo durante esa época, con Luis Enrique a la cabeza. Sin embargo, su fútbol no hacía más que reclamar oportunidades en el Camp Nou, donde, spoiler, no llegó a debutar.