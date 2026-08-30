Dos nuevos estadios en Asia Central, una paz frágil y abrazos con un ojo abierto

«La más hermosa de las alfombras se teje sobre la tela más desgastada.» Este viejo proverbio centroasiático, que evoca la tradición de los talleres de seda, bien podría aplicarse a la doble inauguración que estos días sacude el polvo de Kirguistán y Tayikistán. Dos gigantescos estadios han sido levantados de forma simultánea y completados a toda costa para estar listos para el aniversario del Día de la Independencia de estos dos países exsoviéticos. Dos países, dos estadios como espejos enfrentados que reflejan la misma ambición.

En Bishkek, la capital de Kirguistán, el Azattyk Arena abre sus puertas el 31 de agosto (Día de Independencia del país) con 51.000 asientos y un coste de 60 millones de dólares, convirtiéndose en el estadio más grande de la región. La construcción del estadio se aceleró en mayo de 2023, cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el país e instó a las autoridades kirguisas a construir un estadio nacional, prometiendo «más partidos internacionales» para que el país «brille en el escenario asiático y mundial».

Pocos meses después, en agosto de 2023, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, viajó a Kirguistán para inaugurar la primera academia del club en Asia Central. Pero el momento más simbólico llegó cuando Laporta, junto al presidente kirguiso Sadyr Japarov, participó en la colocación de la primera piedra del Azattyk Arena, el futuro coloso deportivo de la región. La imagen de Japarov y Laporta empuñando palas sobre el terreno vacío era la imagen deseada por el establishment político del país: que Kirguistán estaba abierto a los negocios, y que marcas como el Barcelona estuvieran presentes en su territorio.

En Dushanbe, la capital de Tayikistán, se ha construido un nuevo estadio de 30.000 localidades para el 35.º aniversario de su independencia, el 9 de septiembre. El estadio tiene una piel envolvente de lamas de aluminio equipada con luces LED que bien podría recordar al renovado Santiago Bernabéu.

La coincidencia de que para el aniversario del Día de la Independencia de cada uno de estos países exsoviéticos se haya optado por tener un estadio nuevo es una cuestión política. Kirguistán y Tayikistán consiguieron su independencia de la Unión Soviética a principios de los años 90. Sus fronteras fueron trazadas durante la era soviética de forma arbitraria desde Moscú, sin tener en cuenta la realidad sobre el terreno, dividiendo así comunidades étnicas.

Desde entonces, los países tuvieron conflictos fronterizos. La hostilidad fronteriza ha dado paso a una paz recién alcanzada. Hasta 2025, los casi 1.000 kilómetros de frontera entre Kirguistán y Tayikistán eran una herida abierta. Los enfrentamientos de 2021 y 2022, con artillería pesada, drones y ataques contra civiles, dejaron más de un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados. El cansancio de la guerra y por la mediación de países vecinos llevó a los presidentes Sadyr Japarov y Emomali Rahmon a firmar en marzo de 2025 un tratado que delimita toda la frontera, incluyendo los enclaves en cada país.

Ahora, un año después, los países han completado sus deseados «monumentos» en forma de estadios modernos y gigantescos para proyectar que son modernos, estables y merecen un lugar en el mapa global. Los líderes de Asia Central tienen predilección por los edificios grandes y extravagantes. En 2011, Tayikistán construyó el mástil más alto de la región (165 metros) para superar a los mástiles de los demás países centroasiáticos, con el de Kirguistán siendo ‘solo’ de 100 metros.

La misma lógica ha estado detrás de los estadios. Cada uno ha querido construir el mejor. Por cierto, dos estadios que han sido construidos por expertos y empresas de China. Para Pekín, la estabilidad en Asia Central es prioritaria por la proximidad a su provincia de Xinjiang y por el ferrocarril China-Kirguistán-Uzbekistán (CKU), un megaproyecto económico que necesita un entorno sin sobresaltos. China ha respaldado el acuerdo fronterizo y ha prometido inversiones millonarias: 8.000 millones en Tayikistán y participación mayoritaria en el CKU.

Rusia, distraída por Ucrania, sigue siendo garante militar a través de la base 201 (su base militar más grande fuera de Rusia) y el CSTO, pero su influencia se erosiona. La visita del presidente de Tayikistán, Rahmon, a Pekín en mayo de 2026, en la que China prometió invertir 8.000 millones de dólares en la economía tayika, fue un mensaje claro hacia dónde camina la región. Y para China es clave que haya paz y armonía en Asia Central para poder cumplir la integración económica de la región. Por este motivo, Tayikistán y Kirguistán, no solo por deseo propio, sino por supervivencia, no tienen otra opción que vivir en armonía y fomentar la unidad en Asia Central.

Esta nueva unidad (sea real o solo aparente) regional se ha escenificado recientemente, como no podía ser de otra manera, a través del deporte. El 1 de agosto de 2026, el presidente kirguiso Japarov inauguró en el lago Issyk-Kul una prueba del Campeonato Mundial F1H2O, la categoría reina de la competición internacional de motonáutica, descrita como la «Fórmula 1 sobre el agua». El evento contó con la presencia de los líderes de los países vecinos, incluyendo a Rahmon (presidente de Tayikistán), lo que subrayó la significación regional de la cita.

«Su participación confirma que Asia Central, en unidad, se está convirtiendo en una región de confianza, amistad, buena vecindad y desarrollo conjunto», declaró Japarov. La imagen de los dos presidentes, que hasta hace poco se negaban a estrecharse la mano, compartiendo palco en un evento deportivo, era para los establecimientos políticos de la región la mejor prueba de que el deporte está sirviendo como catalizador de la reconciliación. Así quieren justificar las masivas inversiones estatales en el deporte, como en estadios y academias.

El sueño compartido: la Copa Asiática como objetivo común

Con estos estadios nuevos, estos países quieren conseguir la organización conjunta de la Copa Asiática 2031 o 2035. Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán presentaron una candidatura conjunta en 2025. Aunque la AFC suspendió temporalmente el proceso de selección, los tres países han dejado claro que volverán a presentar su oferta. El Azattyk Arena cumple sobradamente con el estándar de 50.000 asientos para la final; el estadio de Dusambé, con sus 30.000, quedaría para fases previas; y Uzbekistán, con experiencia en Copas Asiáticas sub-20 y sub-23, albergaría semifinales. La candidatura ofrece un mercado nuevo y una oportunidad para que la AFC expanda su influencia más allá del Golfo Pérsico y el Este de Asia.

Incluso se baraja la opción de preparar en el futuro una candidatura conjunta con Kazajistán, el país más grande de Asia Central, pero que desde 2002 es miembro de la UEFA después de haber dejado la Confederación Asiática de Fútbol. De esta manera, la propuesta tendría votos tanto en la UEFA como en la AFC. Algo parecido ya ha ocurrido, ya que el próximo año Uzbekistán (miembro de la AFC) y Azerbaiyán (miembro de la UEFA) organizarán conjuntamente el Mundial Sub-20 de la FIFA.

Kirguistán y Tayikistán han conseguido la paz en una zona volátil. La paz es frágil. Los estadios son inversiones colosales en países pobres, quizás monumentos a la aspiración más que a la realidad. Las academias de élite, además, son negocios de lujo para las élites, con cuotas inaccesibles para la mayoría. La Juventus Academy en Dusambé y las academias del Barça en Kirguistán son vitrinas de un sueño que solo unos pocos pueden permitirse.

Sin embargo, si estos estadios sirven para que los jóvenes sueñen con un futuro mejor y para que los gobiernos mantengan la paz para justificar sus inversiones, quizás el gol más importante no sea el que marque un delantero, sino el establecimiento político.

En Asia Central, los políticos tienen ahora en estos estadios otro escenario para estrechar manos y promover la unidad. Pero en esta región, cada abrazo se intercambia con un ojo abierto…