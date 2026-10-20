¿De dónde es el equipo del Stuttgart VFB? Quiénes son sus jugadores, entrenador y escudo y más

El Atlético de Madrid enfrenta al Stuttgart VFB en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions 2026/27. El conjunto colchonero afronta su segunda salida europea del curso, después de caer derrotado en Anfield en su primer partido. En esta ocasión no será ante un viejo conocido como el Liverpool, ya que se mide a un Stuttgart con el que nunca se ha visto las caras en competición oficial. Los pupilos de Diego Pablo Simeone buscarán sus primeros puntos como visitantes y recuperar posiciones en la tabla de la liguilla.

No será una misión sencilla ante uno de los únicos nueve clubes, un cuarto de los que compiten en la presente edición de la Champions League, en completar un pleno de victorias en las dos primeras jornadas. A un grupo formado por favoritos a título como el vigente campeón, el PSG, FC Barcelona, Arsenal, Real Madrid o Liverpool se han sumado Sporting Clube de Portugal, Real Betis y Stuttgart. El Atlético de Madrid, por su parte, suma tres puntos en su casillero tras su triunfo ante el Manchester United la pasada semana.

El Stuttgart es uno de los cuatro equipos alemanes que disputan la Champions League esta temporada. La tercera jornada de la fase de liga brindará dos enfrentamientos entre España y Alemania. El segundo, el miércoles a las 21:00 horas, es la visita del Leipzig al Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid. Primero, será el turno del Atlético con su desplazamiento a Stuttgart, ciudad situada al noroeste de Alemania y la sexta más poblada del país

Quiénes son los jugadores y sus dorsales

El Stuttgart VFB cuenta con varios futbolistas de nivel en sus filas, al mantener buena parte de la plantilla que logró un meritorio cuarto puesto en la pasada Bundesliga. Su jugador más codiciado es el centrocampista Angelo Stiller, con un valor de mercado de 45 millones de euros. La estrella e ídolo de la afición es Deniz Undav, máximo goleador del equipo la pasada temporada y autor de tres dianas en la breve participación de Alemania en el Mundial. También destaca el joven central Finn Jeltsch o el mediapunta Bilal El Khannouss. Estos son los dorsales de los futbolistas más destacados del Stuttgart:

Angelo Stiller: 6

Deniz Undav (C): 26

Jamie Leweling: 18

Bilal El Khannouss: 11

Ermedin Demirovic: 9

Finn Jeltsch: 29

Ramon Hendriks: 3

Quién es el entrenador del Stuttgart VFB

El conjunto alemán cuenta con la dirección desde el banquillo de otro técnico que ha logrado mantener la confianza de la directiva. Sebastian Hoeness no se acerca a los 14 años del Cholo Simeone al frente del Atlético de Madrid, pero la extensión de su etapa en el Stuttgart ya supone toda una anomalía en el fútbol europeo. Hoeness ha iniciado su cuarta temporada como técnico del club, al que llegó en las jornadas finales de la campaña 2022/23. Después de lograr la salvación en las últimas jornadas, logró un meritorio subcampeonato de Bundesliga el siguiente curso y levantó la Copa en 2024. Ahora, tras una nueva clasificación a la Champions, ha iniciado su andadura con pleno de victorias en la fase de liga.

Quién es el presidente del Stuttgart VFB

Al frente del Stuttgart VFB está el político Dietmar Allgaier. Miembro de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), asumió el cargo de presidente del club en 2024. Además de su cargo en el Stuttgart, Allgaier ejerce como administrador del distrito de Ludwigsburg y concejal para la asamblea regional.

Cuál es el escudo del Stuttgart

El escudo que engalana la camiseta, estadio e instalaciones del Stuttgart cuenta con claras referencias a su región. Los colores predominantes en él son el rojo, el blanco y el dorado. La parte más representativa del mismo son las tres astas de ciervo negras que, situadas sobre un fondo dorado, representan el emblema del Ducado de Württenberg. Un símbolo que también está presente en el logotipo de Porsche. La zona posterior del escudo cuenta con las letras VFB con la característica tipografía gótica alemana y el año de fundación del club (1893) situado en el centro.