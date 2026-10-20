Angelo Stiller, el Kroos del Stuttgart que el Real Madrid no quiso fichar y ahora amenaza al Atlético

Anda el Real Madrid arrastrando carencias del pasado, todavía con la asignatura pendiente de paliar la ausencia de Kroos. Suspensos desde verano de 2024, tanto por la falta de prevención como por la insuficiente reacción posterior. Al Bernabéu no ha llegado un jugador que mueva el equipo igual, tampoco que se acerque. Pudo hacerlo otro alemán, un Angelo Stiller cuyo nombre estuvo en la lista de posibilidades, pero el propio Real Madrid declinó dicha opción.

Reunía cualidades afines con el equipo blanco durante el verano de 2025. Edad, pues en ese momento su partida de nacimiento señalaba 24 primaveras y Xabi Alonso -técnico de entonces- lo conocía de su paso por la Bundesliga. No obstante, la dirección decidió no acometer un fichaje que hubiera rondado los 50 millones de euros. Ahora, es centrocampista organizador, sigue jerarquizando el fútbol del Stuttgart que este martes recibe al Atlético en Champions.

Stiller opera como un mediocentro organizador clásico cuyo juego se articula desde la base de la jugada. Su mayor virtud radica en la orientación espacial y la toma de decisiones rápida. Es capaz de recibir entre líneas defensivas, escanea el campo antes de orientar el balón y distribuye la posesión con un volumen elevado de pases acertados por partido. Basta el último partido en Champions como ejemplo. Ante el Slovan Bratislava repartió una asistencia y alcanzó un 90% de acierto al pase.

En Alemania pronto se le comparó con Toni Kroos, algo que enorgullece, pero de lo que Stiller prefiere «huir». Por lo que sea. Las comparaciones siempre son odiosas, aunque alguna semejanza, haberla, hayla. Stiller también se incrusta entre central y lateral para iniciar la salida limpia y destaca por su inteligencia táctica. El Stuttgart sigue a la espera de Denis Undav, con solo un gol por ahora, cuando el pasado curso marcó 25.

Avalado por su momento, el Atlético también está advertido por su pasado: solo ganó en diez de sus últimos 30 desplazamientos en la Liga de Campeones, con 15 derrotas y cinco empates que ponen sobre aviso al grupo de Diego Simeone, que el pasado ejercicio apenas se impuso en dos de sus ocho duelos lejos del Metropolitano en esta competición.

Nada se entiende en el Atlético en modo Liga de Campeones en los últimos dos años sin los goles de Julián Álvarez, cuya reacción es evidente en los últimos choques. Le falta el gol. Lo rebuscará de nuevo este martes desde el once. Ya es de nuevo el delantero titular en la alineación tipo de Simeone. Descansó de inicio el sábado ante el Espanyol, jugó toda la segunda parte y facilitó el 0-1 y el quinto gol de Baena, que también fue suplente.